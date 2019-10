Cansado de las trabas, Castro decidió no organizar carreras

En un comunicado emitido por el Sr. Humberto Castro, cabeza de la Subcomisión de Ciclismo del Club El Auténtico, informa la decisión de poner punto final a la temporada del ciclismo de ruta, debido a las distintas trabas recibidas por parte de los funcionarios a cargo del predio del Parque Adán Quiroga, lugar tradicional para las carreras de ciclismo desde hace muchas décadas.

El comunicado reza lo siguiente: “La Subcomisión de Ciclismo del Club El Auténtico comunica a todos los ciclistas que no se organizarán más carreras por este año, es por tantas trabas puestas por los funcionarios municipales a cargo del Parque Adán Quiroga y la directora de Sanidad Municipal. Ellos no hacen ni dejan hacer deporte. Lo lamento mucho, pero no se puede seguir trabajando por el ciclismo con este tipo de funcionarios.

Cabe recalcar, el logro más grande es el nivel que consiguieron varios chicos con las carreras que nosotros organizamos, como por ejemplo Valentín Castro, con dos medallas de oro en los Juegos Evita y Pipo Soto, con una de bronce” anunciaba tristemente Castro, por lo que este año no se correrán más carreras.