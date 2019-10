Los cruces más fuertes entre Mauricio Macri y Alberto Fernández en el segundo debate presidencial

El debate presidencial comenzó con un cruce polémico en el bloque temático en el que los candidatos debían expresar sus ideas y propuestas sobre la seguridad. El presidente de la Nación, Mauricio Macri, cuestionó al kirchnerismo y apuntó contra Alberto Fernández en el inicio de su presentación.

“En este tema, como en tantos otros, somos distintos a ellos. Ellos abandonan a las víctimas, alientan a los barrabravas, menosprecian las fuerzas de seguridad y descuidan las fronteras, por donde entró la droga. Además, transforman la Justicia en una puerta giratoria”, afirmó el jefe de Estado.

Macri dejó pasar un segundo y volvió a atacar a su principal contrincante. “Cuando Alberto Fernández fue Jefe de Gabinete llegamos a importar 20 mil kilos de efedrina por año", sostuvo.

A su turno, Alberto Fernández le respondió: “Presidente Macri, gracias a Dios no nos parecemos en nada. Me preocupa como a usted el narcotráfico porque en Argentina llegó para instalarse en forma de crimen organizado”.

En esa línea, el candidato del Frente de Todos volvió a cargar contra el mandatario. “Por más de lo que usted dice, el consumo de droga y marihuana ha aumentado en estos años. Eso quiere decir que el negocio está proliferando. Vamos a tratar los temas con menos marketing y más seriedad”, sentenció.

Cuando volvió a tener tiempo para completar su discurso, Macri apuntó otra vez contra el kirchnerismo. “En terrorismo también tenemos posiciones distintas. Nosotros condenamos a Hezbollah como una organización terrorista. Nos alineamos con los principales países del mundo contra este flagelo”, indicó. Y, finalmente, aseguró: “El kirchnerismo quiso encubrir a los responsables del atentado a la AMIA”.

En el tramo final del bloque de seguridad, Macri dijo que “el kirchnerismo le dio gatillo fácil a los delincuentes” y advirtió que “por eso iban creciendo los homicidios año a año” hasta que “llegamos nosotros y lo bajaron”.

“Tenemos que ser serios Presidente. El presupuesto de seguridad cayó en términos reales un 38%. Me preocupa su optimismo. El año pasado hubo 3262 personas asesinadas. No creo que las familias se hayan sentido protegido por usted”, cerró Fernández.

En el segundo bloque, dedicado a Empleo, Producción e Infraestructura, Alberto Fernández fue el primero en salir con los tapones de punta contra el jefe de Estado. “La Argentina tiene la tasa de desempleo más alta de los últimos 13 años. Es razonable. Tenemos un Presidente que piensa que el trabajo es un costo y no le preocupa mucho”, señaló.

Macri respondió con rapidez cuando tuvo su turno. “Entre el 2011 y el 2015 se estancó la generación de empleo. Es verdad que tuvimos un problema de empleo en estos años. Pero también es verdad que después de la elección, cuando salgamos de la incertidumbre política, la Argentina va a volver a crecer”, afirmó.

Fernández también cuestionó los cierres de Pymes durante los cuatro años de gestión de Cambiemos. “En los tiempos de Macri se cerraron 43 pymes por día. La actividad económica no paró de caer”, advirtió. Y agregó: “La infraestructura solo llegó a los gobiernos cercanos al Presidente. Nosotros la vamos a llevar al interior del país”.

El presidente de la Nación le respondió: “Para generar empleo hay que conectar el país. Hay que hacer muchas obras. Y ahí nos encontramos con un problema. En la obra pública hay una matriz de corrupción. Se robaban la plata de las obras. No lo digo yo, lo dicen los jueces que condenaron a (Julio) De Vido, (Ricardo) Jaime y (José) López”.

En esa misma línea, también contó que Roberto Lavagna denunció la corrupción en el gobierno kirchnerista antes de irse del Ministerio de Economía. “El jefe de Gabinete Alberto Fernández se quedó tres años más y se fue sin decir nada”, explicó. “Ellos son así. No cambian más. Cuando gobiernan creen que son los dueños de la plata de los argentinos”, cerró.

En el tramo final del segundo bloque, Fernández respondió a las acusaciones de Macri: “¿Presidente, usted se pregunta como en mis años de Jefe de Gabinete no vi la corrupción de la obra pública? ¿Usted en el clan Macri no vio la corrupción de la obra pública? ¿No vio lo que pasaba en su familia? Después, cuando su padre murió, nos contó que él era responsable de todo”.

“Es de muy mal gusto citar a una persona que no está en este mundo y no se puede defender. Pero teniendo que tapar 51 contratos por 2 mil millones de dólares para (Lázaro) Báez con una empresa inexistente o los departamentos de Muñoz o las valijas de Antonini Wilson o los bolsos de (José) López o la efedrina”, señaló Macri.

“Es difícil creer que no vio nada”, le dijo el Presidente a Fernández, a quien tenía a su lado en el escenario. En esa línea, advirtió: “Los vio Lavagna del otro lado de la calle y usted, en la oficina de al lado, dice que hubo un descuido ético de Néstor y Cristina, pero que no vio nada. Es imposible de creer”, cerró.

En medio de ese ida y vuelta, José Luis Espert le preguntó a Alberto Fernández si realmente no había visto lo que pasaba en el gobierno (en referencia a los hechos de corrupción). El candidato del peronismo K respondió: “Cuando tuve diferencias renuncié y me fui a mi casa. Desde que me fui nunca un juez me citó para dar explicaciones. No es la suerte del Presidente, que el día que deje el gobierno lo esperan más de 100 causas donde está siendo investigado”.