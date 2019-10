Vicentico criticó a Macri y dijo que "vota a Alberto Fernández"

Vicentico brindó una entrevista en el marco del lanzamiento de su nuevo single, “Freak”. A diez días de las elecciones presidenciales, fue inevitable hablar de política durante su charla con Jey Mammon en el programa que conduce por la radio Rock & Pop, Somos Muchos.

El cantante no tuvo problemas en afirmar que “claramente” va a votar por la fórmula Alberto Fernández - Cristina Fernández en los comicios del 27 de octubre. Si bien admitió que no coincide completamente con la ideología del Frente de Todos, dijo que el gobierno de Mauricio Macri no cumplió con lo que prometió.

“No estoy de acuerdo en un cien por ciento con todo pero me parece imprescindible que se vaya Macri. Desde que empezó tengo el deseo de que termine su mandato”, aseguró el histórico músico de Los Fabulosos Cadillacs.

En ese sentido, afirmó: “Era obvio lo que iba a pasar: el cambio no pasó”.

En el aspecto musical, Vicentico estrenará el video de “Freak” el 24 de este mes, dirigido por Pucho Mentasti. Es el primer single de un álbum que verá la luz el año que viene. De esta manera será el regreso del artista a su carrera como solista, tras la pausa de cinco años que hizo para emprender una gira con Los Fabulosos Cadillacs.

“Trabajo seis meses pensando en encontrar canciones que me representen y que tengan algo distinto. Se me fueron ocurriendo varias cosas: el único secreto son las ganas y el laburo”, dijo Vicentico recientemente en una entrevista con Cadena 3.

Los Fabulosos Cadillacs, una de las bandas más importantes de América Latina, forman parte del lineup de Lollapalooza Argentina 2020. Dos años después de su última presentación en el el país, el conjunto liderado por Vicentico se presentará por primera vez en el reconocido festival con todos sus hits, que atraviesan varias generaciones.

Además de los Fabulosos Cadillacs, la edición 2020 de Lollapalooza Argentina desplegará un line-up con artistas y bandas de todo el mundo.

