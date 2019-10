Recreo: candidatos a concejales e intendentes presentaron sus propuestas

Ayer a las 20, el IES Recreo convocó por tercera vez consecutiva los candidatos de las distintas fuerzas políticas para la presentación de propuestas para ocupar las bancas locales.

La propuesta tuvo como ejes sugeridos para los intendentes, proyectos estructurales, desarrollo económico y local, además de visión de futuro, con un tiempo de exposición de 5 minutos, en tanto que para los candidatos a concejales la temática rondó en torno a la transparencia de los actos de gobierno, salud, deportes, cultura e inclusión social.

Estuvieron presentes en categoría Intendente, el actual jefe de Gobierno Municipal, quien va en búsqueda de un segundo periodo, Roberto Herrera (Lista 506 Juntos por el Cambio), Claudio Barrionuevo (lista 504 Consenso Federal), y Luis Polti (lista 503 Frente de Todos).

Luis Polti inició la presentación hablando acerca de su visión de ciudad con una restructuración de la ruta nacional 157, haciendo hincapié en la vía blanca, con instalación de puestos de control, perforaciones de pozos en el interior, mejoramiento de clubes de futbol, desarrollo social, compra de ambulancias para cada delegación, generación de prácticas de deportivas, reapertura de comedores, y creación de un Centro de salud Municipal.

En tanto, que el intendente Roberto Herrera, inició su alocución hablando de una visión de ciudad arraigada en los valores, la familia, el respeto, la integración, en las políticas transversales para todos los sectores sociales, instando a la participación ciudadana, proponiendo la creación de La Casa del Joven del Interior para que los alumnos del interior para cursar nivel secundario y terciario en la ciudad, profundizando la participación deportiva, impulsando y fomentando el turismo mediante la creación un parador municipal en Casa de Piedra con cajeros automáticos, puesta en valor del Suncho, ya que esta próxima la beatificación del Padre Esquiú, creación del Paseo Histórico a la vera de la ruta 157 en Recreo, utilizando el turismo como fuente de ingresos e independencia, continuar la recuperación de los espacios verdes, ampliando el mejoramiento del Polideportivo, mejorando los servicios de cloacas y energía, si bien aclaró que no es competencia directa del Municipio, pero las demandas lo requieren, como lo fue en barrio La Calera y 31 de Agosto, conjuntamente con la ejecución de un plan de conectividad para toda la jurisdicción.

Por su parte, Claudio Barrionuevo habló de su visión de ciudad desde la producción, reactivando, creando y sosteniendo los micro emprendimientos, capacitando a los emprendedores, reactivando las canteras de lajas y cal, invirtiendo y garantizando que su producción pueda salir al mercado, habló sobre Invertir en el deporte, generar turismo como fuente de ingresos genuinos, fomentando la educación, coincidiendo con el Intendente Herrera en arbitrar los medios para que los jóvenes del interior puedan estudiar en nuestra ciudad.

Posteriormente los candidatos respondieron las preguntas de los asistentes, donde explayaron sobre agua potable, violencia de género, drogas, entre otros temas.

Con respecto al agua potable, Polti dijo que es el problema es de alcance Provincial, que imposible encarar esa obra desde la gestión municipal, pero si se podría lograr por medio de una alineación Nacional, propuso concretar perforaciones en la localidad de El Moreno y Las Peñas para que los vecinos puedan tener agua.

Por su parte, Barrionuevo dijo que le parece lamentable que deba haber una alineación nacional para poder solucionar, hay que entender que el agua es una necesidad social, "en estos 16 años hubo un crecimiento poblacional importante y seguimos con una sola cisterna de agua en la loma, hoy en día es insuficiente, hay que secarle los sesos al Estado para que entienda que es una necesidad". Enfatizó.

Herrera se pronunció al respecto y referenció a Polti en que es imposible hacer frente con fondos municipales. “Él ya tiene ocho años de experiencia y hacer una obra de esa magnitud es elevadísimo, sin ánimos de acusar pero ningún gobierno provincial miró la problemática, es por ello que contratamos un equipo técnico para formular un ante proyecto, no recibimos ningún dinero, solo hicimos la entrega al plan Belgrano, se habló de un costo estimativo para hacer un recambio en la modificación que requería el acueducto, hoy contamos con un proyecto aprobado, solo falta la decisión política de Nación para que se haga el desembolso para hacer el llamado de licitación. Explicó, a lo que continuó, “siga quien siga, que sea un política de estado en beneficio de toda la comunidad, complementado con el Dique El Bolsón, donde nos beneficiaría con el 70% de ese caudal, la firma del convenio no se realizó estos días porque estamos en veda electoral, pero si todo se concreta estimo que el año 2025 podremos dejar de padecer el problema del agua, nuestro compromiso es seguir gestionando para que se cumpla, además hacer las cosas con responsabilidad, no podemos ir a realizar un pozo en Las Peñas cuando sabemos que el agua salada no la puede consumir la gente. Sentenció.

Con respecto a la planificación de políticas de acción para las mujeres que sufren violencia de género.

Herrera se explayó y dijo “Siempre destaco el rol de la mujer y su habilidad para desempeñar en cinco o seis cosas a la vez, siempre lo destaco en espacios de trabajos, en distintos lugares, que la mujer debe tomar su rol preponderante, es ella la que lleva el mando, la que empuja, la que genera entusiasmo, tiene un rol especial, como propuesta para ellas, crearemos la Dirección de la Mujer, para que tenga su lugar para que sea cuidada, respetada, valorada y amada sobre todas las cosas.

Polti dijo que como propuesta van a cambiar de lugar la posta sanitaria que se encuentra en Barrio Pedro Cano y la van a trasladar al CCI y allí se acondicionara para que todas las mujeres que sean golpeadas puedan estar contenidas, a lo que continuó, “El año que viene en la cámara de Diputados y el concejo Deliberante de Recreo tendrá un importante número de mujeres y ellas tienen un rol preponderante, para que se acabe la falta de respeto y o le levanten la mano, todos venimos de una madre”.

Con respecto a las drogas, los candidatos coincidieron que es necesario llevar adelante políticas de intervención mediante el deporte y gestionar el asiento de Gendarmería Nacional y la directora de Drogas Peligrosas para el control de la jurisdicción.