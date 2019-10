Ahora el Servicio Penitenciario desmintió a Nahir: no está embarazada

La noticia sobre el supuesto embarazo de cinco meses de Nahir Galarza, la joven condenada a prisión perpetua por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo, cayó como un balde de agua fría incluso dentro de la cárcel donde cumple su pena de prisión perpetua. Después del revuelo que causaron los dichos de la detenida, Marcelo Sánchez, director del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, desmintió a la chica y le confirmó a TN.com.ar: "No está embarazada".

Al principio fue todo confusión. "No tenemos certeza que esto sea real", dijo a Elonce TV Sánchez ni bien trascendieron las declaraciones de Galarza. El funcionario explicó que "no hay registro en cuanto a la parte médica o clínica" que lo avale, pero le realizarán los estudios correspondientes a la detenida para saber si es cierto lo que confesó a un medio local. Más tarde pudo confirmar que no existe tal embarazo.

"El servicio de sanidad está disponible las 24 horas y las internas tienen la posibilidad de solicitar la atención médica correspondiente. Y hasta acá no hubo ninguna presentación ni de parte de ella, ni de sus familiares, ni de sus abogados", remarcó.