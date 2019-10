Macri contra Cristina: “Insiste con que desendeudó la Argentina, pero ella aumentó la deuda”

En la previa de una nueva marcha del "Sí, se puede", el presidente Mauricio Macri volvió a apuntar este viernes contra la candidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner, e insistió con que su antecesora aumentó la deuda pública.

En una extensa entrevista con Radio Sudamericana de Corrientes, provincia en la que realizará una nueva marcha del "Sí, se puede", el mandatario se refirió particularmente a los dichos de Cristina Kirchner respecto de que el Presidente deberá rendir cuentas sobre el endeudamiento.

“No lo puedo creer, son así y no van a cambiar. Insiste en decir que desendeudó la Argentina, y ella aumentó la deuda", aseveró.

“Estoy viviendo algo que nunca soñé. Las imágenes no reflejan totalmente la energía de los argentinos, esa convicción de que en estas elecciones definimos nuestro futuro y tenemos la oportunidad de cambiar la historia para siempre”, comenzó diciendo el mandatario sobre sus recorridas.

En esa línea, apuntó: “Entendimos que la mentira y la avivada no nos van a traer lo que queremos para el país, necesitamos la Argentina de la cultura del trabajo que tenían nuestros abuelos. Son muchas décadas que arrastramos de no crecimiento, de caída del empleo, de no reducir la pobreza y cayendo en los atajos que nos vuelven a la misma situación una y otra vez”.

El Presidente corrió el foco y apuntó directamente a cómo recibieron el gobierno en 2015, luego de la gestión del kirchnerismo: “Nosotros tuvimos que tomar endeudamiento por el déficit que ellos dejaron, duplicaron la cantidad de empleos públicos a nivel nacional”, y remató: “Ellos repiten cosas y hay argentinos que terminan creyéndolo”.

“Lo que no se usó del Fondo todavía está en el Banco Central, que ellos lo dejaron vacío, así como dejaron el país en default y sin energía”, explicó Macri, y fue contundente contra la fórmula presidencial del Frente de Todos, encabezada por Alberto Fernández: “Vuelven diciendo que tienen la solución a lo que ellos hicieron, yo tengo que reconocer que dije que iba a solucionar las cosas que dejaron en un tiempo que no pude. La pobreza estructural de la Argentina no la generó Cambiemos”.

Respecto de la situación económica, el Presidente precisó: “Debemos reconocer que veníamos creciendo de una manera fuerte, a pesar del desastre que recibimos, llegando a tener la pobreza más baja de los últimos 25 años, pero sin resolver el problema de fondo, que seguíamos gastando mucho más de lo que el Estado tenía”.

Luego, Macri habló de la posibilidad de transitar un segundo mandato y aseguró: “Vamos a arreglar la economía, con un mínimo acuerdo como planteé en el debate”.

Tras enumerar los logros de su gestión, resaltó: “Las cosas buenas que pudimos hacer nos confirman que vamos a arreglar la economía y que no vamos a volver al Indec que miente”, y propuso: “Tenemos que salir de la incertidumbre política, y tener un mínimo consenso entre todos”.

En tono electoralista y a solo 9 días de la elección presidencial, auguró: “Se viene una etapa donde vamos a crecer, se va a generar más empleo y alivio en el bolsillo de todos los argentinos”, y prometió: “Va a bajar la inflación”.

Sobre las mediciones antes de las PASO, Macri aseguró que “la inflación era de 1,5% y si se fue al 6% es por la incertidumbre de volver al pasado, porque el mundo se asustó de la posibilidad de volver a la misma situación de relaciones de conflicto con otros países, de negación de la realidad”. (Fuente Clarin)