Violencia de género: “Traje un arma para matarte. Te voy a volar la cabeza de un tiro”

Una mujer de 38 años clama por su vida. En la Unidad Judicial Nº 8 contó que casi muere a manos de su expareja, un hombre de 31, con quien convivió durante cuatro años. A pesar del tenor de la amenaza y el dramático momento vivido, el sujeto aún continúa en libertad.

LA UNION pudo conocer ayer de fuentes judiciales que el martes a la noche, cerca de las 21.30 horas, una mujer fue sorprendida por su expareja, quien con violencia y contra su voluntad la hizo ingresar a su casa, donde le manifestó que iba a matarla.

Según el relato de la víctima, cuando regresaba al domicilio en el barrio 70 Viviendas Norte fue sorprendida por su expareja, de apellido Macias, en la puerta de la vivienda. Tomándola de los cabellos, la introdujo la casa y, por la violencia ejercida, la víctima cayó al piso, donde la pateó en su cara y, estando en el piso, la arañó -siempre según el relato de la víctima-, mientras le decía “Traje un arma para matarte”, “Te voy a volar la cabeza de un tiro”, levantándose la remera y enseñándole que en la cintura tenía el arma.

Al querer tomar dicha arma, la mujer lo agarró de los brazos, impidiendo que pudiera sacarla. Sin embargo, el sujeto logró tomar una cuchilla que estaba sobre una mesa y la amenazó con clavársela.

Sus gritos y forcejeos alertaron a la hija de 14 años, quien agarró de los pelos al agresor para evitar que lesionara a su madre. El sujeto -según la denunciante-, la empujó, tirándola al suelo y la adolescente comenzó a gritar por la ventana pidiendo ayuda a los vecinos, hasta que logró zafarse y salir corriendo a la calle.

“Fue entonces cuando llegaron varios vecinos, quienes me vieron -señaló la denunciante- que él me tenía en el suelo, presionándome el cuerpo con el pie y amenazándome con la cuchilla en la mano. Mis vecinos le pedían que me suelte, hasta uno de ellos, -indicó la víctima a los sumariantes- lo llamó por el nombre y le dijo ‘qué te pasa’. Fue allí que temí más por mi vida porque mi ex dijo ‘Que no entren o los mato a todos’”, recordó, con temor, a los sumariantes.

Finalmente, y tras varios minutos de tensión, el sujeto desistió de su actitud y se marchó antes de la llegada del móvil policial. El caso fue informado a la fiscalía en turno, desde se aguardan directivas en relación a alguna medida contra la libertad del violento.