El Chacho Coudet rechazó la propuesta del fútbol de Brasil

Eduardo Coudet se sentó frente a los periodista en la previa del partido contra Boca. Sin embargo, esta vez fue diferente: nadie quería saber cómo iba a formar el equipo mañana, sino qué había hecho el entrenador después de recibir la propuesta del Inter de Porto Alegre para que se ponga al frente del equipo de Brasil, que acaba de despedir a su DT por los malos resultados.

Fiel a su estilo, el DT de Racing contestó sin vueltas, reconoció que se reunió con los dirigentes del club carioca, pero aclaró que no era el momento para irse de Racing.

"Con respecto a la información tomo una repercusión que no esperábamos, recibí una propuesta del Inter que me buscó por no tener entrenador y los dirigentes estaban informados. La agradecí, pero dije que no era el momento para salir del club por respeto a los dirigentes, a los hinchas y a los jugadores", reveló.

Asimismo añadió: "Eso es todo, así de simple y con esto cierro el tema porque hay un partido más que importante para jugar y nos tenemos que enfocar todos. Lo mas importante es el partido de mañana".