Vecinos de Los Altos reclamaron por subsidios

Durante la mañana de este jueves, vecinos de la localidad de Los Altos se movilizaron frente a Casa de Gobierno para dejar un petitorio solicitando planes de trabajo, becas de estudio, y ayuda alimentaria, entre otros reclamos.

Carmen del Valle, vecina de Los Altos comentó que “nunca recibimos nada, ni tuvimos respuesta de Los altos, por eso venimos a la Capital a ver si tenemos respuesta favorable, hace cuatro años que venimos pidiendo y no recibimos respuesta”.

Agregó que la zona se encuentra aislada del cualquier tipo de servicio social y que se viven situaciones de pobreza. "El problema más grave ahora son los niños, con las tormentas feas están quedando sin techo, hay gente cubierta con plástico, no tienen qué comer, sólo toman mate cocido, chicos de muy baja edad desnutridos y falta de atención de las autoridades del pueblo”.

Otra vecina reclamó la falta de asistencia en salud. "No hay médico, tenemos que recorrer 20 kilómetros para conseguir un médico, que nos dicen que por no ser de la zona no nos pueden atender, a veces hasta por la hora no nos quieren atender, no hay ambulancias tampoco, debemos caminar hasta Alijilán”.

Por otro lado, Johana Agüero, reclamó que su hijo, que padece hipoacusia, necesita un auricular que no le fue entregado. "Mi hijo tiene 5 años tiene hipotonía y eso le causo la hipoacusia, le iban a hacer un implante, pero le recetaron los audífonos porque escucha un poquito con eso, hace tres años que vengo presentando notas y no me responden nada”.

Los vecinos aducen que esta falta de atención, por parte del gobierno, es por pertenecer al MIJD, (Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados). "A la gente que está en el movimiento, el municipio no la apoya, al pertenecer al MIJD, quedas excluido de todo, por el motivo de que estamos en el movimiento nos ignoran, pero la gente del movimiento es la que tiene necesidades, tiene hambre, no tiene casa, ni cómo mandar a los chicos a la escuela”, cuestionó.