Jalile denuncia espionaje y Quevedo respondió

Fuerte denuncia realizó hoy en conferencia de prensa el intendente de Valle Viejo Gustavo Jalile. El jefe comunal habló de espionaje en su distrito, a través de un confuso hecho que se dio en la tarde ayer durante la visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bulrich.

“La gobernadora Corpacci debe tener algún conocimiento de esto, estoy seguro que lo hacen porque saben que están perdiendo en Valle Viejo, déjense de joder con la gente y también con mi familia. Espero tener las explicaciones del secretario de seguridad Marcos Denett y la plana mayor de la policía, por el mamarracho que realizaron ayer en nuestro departamento, quiero seguir creyendo en necesita confiar y saber que paso, háganse cargo” enfatizó Jalile.

Sobre la denuncia del intendente chacarero, el Diputado Provincial, Víctor Hugo Luna, emitió un pedido de informe al Presidente de la Cámara de Diputados, Fernando Jalil, para que solicite a la Secretaría de Seguridad democrática de la provincia un informe.

En tanto, el jefe de la Policía, Orlando Quevedo, confirmó que la camioneta cuestionada pertenece a la Dirección de Inteligencia Criminal y que tenía por función colaborar con el dispositivo de seguridad por la llegada de Patricia Bullrich.

“La tarea que tuvo el personal de Inteligencia Criminal ayer era la de trabajar conjuntamente con las otras fuerzas de seguridad nacional, Gendarmería Nacional, Policía Federal y Policía Aeroportuaria, recabando información de la llegada de la ministra de Seguridad de la Nación porque nos compete bregar por la seguridad de la ministra”, indicó Quevedo en a Radio Valle Viejo.

Asimismo, aseguró que el personal de Inteligencia Criminal que se encontraba en el lugar “estaba realizando esa tarea, informándonos la llegada, a dónde se dirigían porque somos la Policía de prevención y seguridad de la provincia”.

Desestimó el hecho denunciado desde el municipio de Valle Viejo, encabezado por el intendente Gustavo Jalile. En este sentido apuntó “de ninguna manera estaban haciendo una tarea de inteligencia que no lo conozcamos nosotros, yo hablé con el intendente y le dije que me llamaba la atención de que algún personal policial, como él lo manifestaba, lo estaba siguiendo, porque nuestra tarea no es esa”, afirmó.