Corpacci, crítica en Tapso: “No quiero que se tengan que esconder para votar a alguien”

La gobernadora Lucía Corpacci, acompañada por los candidatos a gobernador y vicegobernador, Raúl Jalil y Rubén Dusso, respectivamente, visitó la localidad de Tapso para apoyar la candidatura a intendente de Mario Sosa, que enfrenta al jefe comunal, Jorge Coronel. Luego de recorrer gran parte del pueblo en una importante caravana, la mandataria realizó una caminata y participó de un acto, donde le pidió a los vecinos que no tengan miedo y voten con libertad.

La mandataria destacó el acompañamiento de los vecinos de Tapso, pero al mismo tiempo advirtió que vio una sociedad con miedo. “Lo que he visto en muchos vecinos es miedo. Y una sociedad que tiene miedo no es una sociedad libre”, sostuvo Corpacci y agregó que “no es bueno para ninguna sociedad tener sometida a su gente”. En este sentido, pidió a los tapseños que “rompan las cadenas, abran las tranqueras y sean libres. Esta es la oportunidad, no están solos”.

Asimismo, la gobernadora pidió a los vecinos el acompañamiento a los candidatos del Frente de Todos en Tapso, en las elecciones del próximo 27 de octubre. “Necesitamos cambiar en Tapso, yo no quiero que los vecinos de Tapso tengan miedo, yo no quiero que se tengan que esconder para votar a alguien. Esa no es la Catamarca que yo quiero. Quiero que puedan vivir mejor. Mario va a trabajar y gobernar para todos” expresó.

Además, volvió a cuestionar los ajustes y “falsas promesas” del Gobierno de Mauricio Macri y aseguró que “tenemos la oportunidad histórica de cambiar el Gobierno nacional por un gobierno que nos mire” y reafirmó que Alberto Fernández “va a ganar hagan lo que hagan. Ya no hay vuelta, la gente dijo basta. Estamos cansados de ajustes y que no nos alcance para comer todos los días”.

A su turno, Raúl Jalil señaló que desde las PASO se observa un cambio y un mayor acompañamiento de la gente. “Se nota que han tomado la decisión de cambiar a Tapso” dijo el candidato a gobernador y les solicitó que “sigan trabajando porque ustedes son los únicos que pueden recuperar el municipio”.

A su vez, destacó la figura y “capacidad de gestión” de la gobernadora, ahora que ocupará una banca en la Cámara de Diputados de la Nación. “Confío mucho en Lucía y va a defender los derechos de todos los catamarqueños como lo ha hecho en estos ocho años”, indicó.

Por su lado, el candidato a intendente, Mario Sosa, agradeció a los dirigentes con los que compitió en las PASO por continuar trabajando “todos juntos en el Frente de Todos, pensando en la grandeza del pueblo”. Además, resaltó el acompañamiento de algunos dirigentes radicales que se sumaron al Frente de Todos. “Necesito la oportunidad para devolverle la dignidad a Tapso. Mi proyecto quiere llegar a cada uno de ustedes con viviendas y trabajo”, afirmó.