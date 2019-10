Gallardo primero piensa en Arsenal y ya probó el once inicial

Sin bien el calendario de River marca que el próximo rival será Arsenal, este viernes, desde las 19, por la Superliga, lo cierto es que la cabeza de todos ya está puesta en la revancha del martes 22 contra Boca, en la que buscará sacar pasaje a la final de la Libertadores.

Por eso, para ir a Sarandí, Gallardo probó con un equipo totalmente alternativo para no arriesgar a ninguno de sus titulares.

Por su parte, si bien Leo Ponzio y Juanfer Quintero se entrenaron con normalidad, no estuvieron en el equipo. El capitán viaja a España porque el miércoles debe declarar en el juicio por un supuesto arreglo de partido en 2011 y no se sabe con certeza si llegará para el viernes. En tanto, Gallardo ya avisó que el colombiano no está todavía para saltar al verde césped como titular.

Así las cosas, los 11 contra Arsenal serían: Bologna; Elías López, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Nahuel Gallardo; Julián Alvarez, Santiago Sosa, Angileri; Carrascal; Scocco y Pratto.