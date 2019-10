Valle Viejo construyó un edificio escolar sin dar intervención a Educación

El subsecretario de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, Enrique Giménez, informó que el edificio dispuesto para la Escuela de Adultos N° 4 de Santa Rosa no cuenta con las habilitaciones pertinentes para funcionar como edificio educativo.

Según el funcionario provincial, “Las cosas se hicieron mal por parte de la directora del municipio. Cuando nos enteramos ya se estaban mudando a un espacio donde no tenemos jurisdicción, la planta docente y los alumnos pertenecen a Educación de la Provincia, pero el edificio no fue inspeccionado por infraestructura escolar ni aprobado para funcionar con este fin. Esto nos genera desconcierto porque si pasa algo, no podemos ser responsables”, explicó.

Según Giménez, son muchas las cosas que se hicieron mal. El titular del terreno es un particular, un tal Isi. No pidieron a la provincia la supervisión pertinente para funcionar, es decir, que no contaría con las normas básicas de arquitectura escolar.

A su vez, aclaró que “no entendemos por qué la directora tomó la decisión inconsulta con el Ministerio de mudarse. Podemos entender de buena voluntad, pero por cuestiones de seguro, las cosas se tienen que hacer según las normas. Si bien nos explicaron que los planteos se iban a resolver y hacer un comodato con la directora para el funcionamiento de la escuela, eso no puede pasar.

La directora es personal transitorio. En todo caso, se tiene que firmar con el Ministerio y el ministro a la cabeza, quien es el responsable del Sistema Educativo provincial. Hasta el momento, todo lo que se hizo, se hizo mal”.

Por otro lado, el funcionario dijo que “entendemos de buena voluntad, pero no pueden venir a hacer un edificio sin preguntarnos qué es lo que necesitamos y cuáles son las normativas a seguir. Es todo muy extraño. Para nosotros, esto tiene un tinte político apresurado. Se inauguró en medio de las PASO, sin dar intervención al organismo que los nuclea. Por lo menos, suena extraño”,

A su vez, Giménez explicó que “lo mismo pasó en Antofagasta de la Sierra, que el municipio construyó un tinglado en una escuela, que a mediado de año se cayó. Fue sin autorización de Educación. Por suerte, no pasó nada grave con los alumnos, pero ¿si pasaba?, ¿Quién iba a ser responsable? Hay que entender que hay normativas que seguir y responsabilizarse por lo que pudiera pasar”.