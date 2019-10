Fernández Meijide: "¿Quién habilita a Pérez Esquivel para analizar una nota periodística?"

Graciela Fernández Meijide cuestionó este lunes 14 de octubre al Premio Nobel de La Paz, Adolfo Pérez Esquivel, por su participación en el llamado Caso D'Alessio. La militante por los derechos humanos cuestionó que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que Pérez Esquivel preside, realizara un informe sobre el caso de presunto espionaje ilegal que involucra al espía y falso abogado Marcelo D'Alessio y al periodista Daniel Santoro. Ese rol, argumentó la dirigente, podría generar "autocensura", lo cual "es bastante lógico, porque la gente tiene miedo". "¿Quién habilita a Pérez Esquivel y a quien le haya hecho el informe para analizar las subjetividades de una nota periodística?", cuestionó la exministra de Desarrollo Social en diálogo con La Nación+, y agregó: "Es una nota que se hace pública, no es que con eso se esté chantajeando a alguien". Además, resaltó que los periodistas que hacen investigaciones "informan y después la gente lo toma o no lo toma".

El pasado 10 de octubre se dio a conocer un informe presentado por la CPM al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, en el que se afirma "con grado de certeza" que D'Alessio "realizó tareas de inteligencia" ilegal. En el texto, se afirma que los medios de comunicación constituían un elemento necesario para el desarrollo y realización de las operaciones de inteligencia" de D'Alessio: "Se ha detectado la intervención de Daniel Santoro en la mayoría de los casos abordados". "¿Qué se cree la Comisión de la Memoria? Me importa un bledo Pérez Esquivel. O está senil o esto es el mismo proceso que pasó con Alberto Fernández, con las Madres de Plaza de Mayo", expresó la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, al sumarse a las críticas sobre el informe del organismo. En diálogo con TN, la referente de Cambiemos agregó: "Lo cierto es que en una causa federal se pide a una Comisión Provincial... que no es auxiliar de la Justicia, que está partidizada, donde se involucra a los periodistas de investigación, cuyas fuentes tienen garantía constitucional". El informe despertó numerosos cuestionamientos desde distintos sectores. El propio Santoro –procesado en el caso– sostuvo en una publicación en el diario Clarín que "la Comisión Provincial de la Memoria cometió, otra vez, graves errores para acusarme de 'articular' mis notas de investigación con las actividades del falso abogado Marcelo D’Alessio" sin citar su descargo judicial "para, por lo menos, compararlo con sus conclusiones". Santoro resaltó también que este documento "descalifica mi trabajo profesional y me inmiscuye en extorsiones y supuestas operaciones de espionaje". (Fuente www.perfil.com).