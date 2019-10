Denunciaron nuevamente a Luis Tula por violencia de género

Luis Tula, uno de los condenados por el crimen de María Soledad Morales, fue denunciado nuevamente por violencia de género por su exesposa, con quien tiene dos hijos. Tula habría amenazado a la mujer vía telefónica durante la jornada del lunes. El hecho fue denunciado en la Unidad de Violencia de Género y Familiar de la Capital.

Esta no es la primera denuncia contra el abogado por parte de su ex, con quien el abogado había iniciado una relación luego de salir del Penal de Miraflores tras cumplir su condena por el crimen de María Soledad Morales. Antes la mujer había accionado judicialmente contra él en dos oportunidades. El pasado 25 de abril, la mujer denunció a Tula y habría contado que era sometida física y psicológicamente por el denunciado, quien la hostigaba y amenazaba también vía telefónica. Cansada de la situación, la denunciante intentó poner distancia con el agresor y se fue de la casa junto a sus hijos. Pero el calvario no cesó y las amenazas y hostigamiento continuaron. Al punto de que Tula la habría ido a buscar y la habría agredido físicamente y la habría amenazado de muerte.

Dos meses después, la víctima se presentó en la Unidad de Violencia Familiar y de Género y lo denunció nuevamente. Según trascendió, Tula había concurrido a la casa de su expareja, con quien tiene dos hijos, a buscar a los niños, uno de ellos de cuatro años. Al regresar en horas de la noche, no habría querido entregar al más pequeño, produciéndose incidentes entre este y el hijo mayor de su expareja. En medio del desorden, Tula habría sacado un cortaplumas con el que habría amenazado e intentado, supuestamente, agredir al joven quien, en su defensa, agredió físicamente a Tula, provocándole que a raíz de recibir en la boca un golpe perdiera una pieza dentaria.

Por el desorden, llegó hasta el domicilio de su expareja, donde vive también el hermano del acusado, el móvil policial cuyos efectivos, según dichos de vecinos, obligaron a Tula a que entregara su hijo a su madre.