Por las redes sociales, pide ayuda urgente para poder reemplazar una prótesis

En las últimas horas de ayer, comenzó a circular por las redes sociales un video donde un hombre pide, de forma urgente, ayuda para poder reemplazar su prótesis rota y, ante la falta de respuesta por parte del Sistema de Salud Pública Provincial, subió el video solicitando la asistencia.

Se trata de Ramón Diego Agüero, de 38 años, quien explicó que el Hospital de San Antonio, del despartamento Fray M. Esquiú, aún no puede conseguir una respuesta favorable a su pedido de reecambio de la prótesis.

Agüero sufrió un accidente y, en esa oportunidad, le pusieron una prótesis que luego se le quebró. Explicó que no cuenta con los ingresos necesarios para comprarla por sus propios medios, por tal motivo es que decidió pedir la ayuda a la comunidad.

El hombre comentó que sufrió un accidente en el 2016, cuando se dio vuelta en un remís, lo que le provocó fracturas de cadera y brazo.

Producto de este accidente, Agüero recibió en febrero de 2017 una prótesis en el brazo y en 2018, en junio, lo operaron de la cadera.

Según comentó el damnificado, hace un año que tiene la quebradura de la prótesis y, hasta el momento, no le consiguieron otra.

“El médico dijo que la infección en su brazo preocupa y desde el hospital no me dan ningún tipo de respuesta”, afirmó. Agüero relató que, actuamente, no tiene ingresos y su familia es de escasos recursos, por lo cual pide ayuda para poder solucionar su problema.