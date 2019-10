Cristina Kirchner, en El Calafate: "Este gobierno tiene el doble de planes sociales"

Con los tapones de punta y fiel a su estilo, la candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, cruzó al presidente Mauricio Macri y le recordó que su gestión generó a la fecha "el doble de planes sociales" de los que otorgó el kirchnerismo en 2015.

Desde El Calafate, hasta donde llegó el viernes último para presentar su libro Sinceramente, la ex mandataria retrucó los dichos de anoche del jefe de Estado en el debate presidencial y lo tildó de ser "negacionista".

"Acusaron a nuestro gobierno de planero. Hoy este gobierno tiene más del doble de planes sociales de los que teníamos nosotros al 9 de diciembre del 2015. Y sin embargo dicen que nosotros somos los planeros. Los que eliminamos prácticamente los planes sociales fuimos nosotros", resaltó este lunes por la noche CFK en la ciudad santacruceña.

Al respecto, la ex presidenta sostuvo que "la gente quiere trabajar, no quiere tener un plan, quiere tener un trabajo registrado". "Nadie quiere planes, la gente quiere trabajo. Y esto es lo que hay que volver a hacer", insistió.

Según la ex jefa de Estado, en Cambiemos "hay una no aceptación de la verdad que me preocupa".