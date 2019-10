Kicillof le respondió a Macri: "Provocan para que estemos a la defensiva y perdamos el tiempo”

Uno de los momentos que más se destacaron del discurso de Mauricio Macri durante el debate presidencial llevado a cabo en Santa Fe fue la chicana que le lanzó a Axel Kicillof, candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos, quien la semana pasada había dicho que había gente que “se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo”.

“Me imagino que Kicillof va a hacer una narco-capacitación en las escuelas”, lanzó el Presidente sin medias tintas.

Ante esto, en un acto de campaña junto a Sergio Massa en Junín, Kicillof replicó: “Es campaña sucia. No vamos a recurrir a una campaña sucia, pero el problema es que van a seguir las provocaciones. Provocan para que estemos todo el día a la defensiva, para que perdamos el tiempo, para que cada uno con el que hablamos se distraiga y nos venga con esas cosas”.

Y agregó: “Quedan dos semanas, se nos juega el futuro, no podemos dejar ni un minuto que nos saquen la concentración. No podemos dejar ni un minuto que nos distraigan y menos todavía que nos pongan del lado de la violencia, la descalificación y la agresión. Son provocaciones, no vamos a contestar provocaciones. Vamos a dar propuestas, abrazos, vamos a sumar a todos a este frente que no viene contra alguien”.

Asimismo, el ex ministro de Economía sostuvo que la participación de Macri en el debate fue “otro capítulo de la lamentable desorientación que han mostrado el Presidente y la Gobernadora después de la elección del 11 de agosto”. Y sentenció: “Se ve que todavía no han conseguido acomodar, digerir, pero sobre todo no han conseguido comprender lo que dijo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. En las urnas, pacíficamente, le dijo basta de agresión, basta de campaña sucia, basta de persecución política”.