Capital: Tiene siete años y no quiere regresar a la escuela porque es víctima de bullying

El bullying o violencia escolar es una situación que, lamentablemente, se repite con más frecuencia de la que nos imaginamos en las escuelas y colegios privados de nuestra provincia. Como no se trata de un delito, las “denuncias” son por lo general en los establecimientos escolares.

Sin embargo, hay casos que son puestos en conocimiento de la Justicia cuando la violencia es reiterada y los padres de los niños que la sufren sienten no encontrar una respuesta de las autoridades escolares al problema planteado.

Tal es el caso de la mamá de una niña de siete años, de quien se reservaran todos los datos personales para no identificar a la pequeña.

El pasado viernes, de acuerdo a la información judicial a la que pudo acceder este diario, la mujer, preocupada por la seguridad de su hija dentro de la escuela pública a la concurre en esta ciudad Capital, se hizo presente en la Unidad Judicial Nº 1 y denunció el maltrato escolar que desde principio de año padece su hija por parte de una compañera de solo siete años.

Denuncia

La mujer relató que la situación que se da en un contexto de burlas, hostigamiento y discriminación hacia la persona de su hija se agravó en los últimos días, tras tomar conocimiento que su agresora la habría agredido físicamente y amenazado, situación por la cual la niña ya no quiere regresar a la escuela.

Asimismo, ante las autoridades judiciales, la denunciante recordó que al tomar conocimiento de las amenazas hacia su hija fue de inmediato a hablar con las autoridades escolares, pero no le dieron una respuesta que a su entender fuera viable, por lo que decidió poner en conocimiento de la situación a la Justicia.

Prevención en las escuelas

El “bullying” o acoso escolar constituye una forma de agresión verbal, escrita o física que genera un daño en otro individuo. Estos ataques suelen estar fundados en temas de género, orientación sexual, apariencia, discapacidad, raza o religión.

Presente tanto en el aula y el patio de recreo como en las redes sociales y otros ámbitos externos a las instituciones, se trata de una situación que puede traer graves consecuencias psicológicas y físicas tanto en las víctimas como en los que incurren en este tipo de abusos. Especialistas coinciden en algunos puntos para su prevención:

1) Reconoce el problema.

Los docentes deben educar a los estudiantes, padres, colegas y a la comunidad en general sobre la importancia de tomar en serio esta problemática y sobre cómo reconocerla.

Además, se debe establecer un plan de acción para responder a los maltratos que se ven cada día, por más insignificantes que parezcan. Bajo ningún concepto debes recomendarles a las víctimas de los agravios que sean “menos sensibles” o que hagan un mayor esfuerzo por hacer amigos: esto no hace más que estigmatizar y culpabilizar al niño por lo que le está sucediendo.

2) Involucra a los estudiantes.

Fomentar un diálogo abierto con los estudiantes acerca del acoso y la intolerancia, mediante asambleas o foros “anti-bullying” y así dejar que ellos propongan ideas y discutan soluciones a los problemas.

3) Convierte a los estudiantes pasivos en activos.

Al participar en una discusión abierta sobre el tema, los estudiantes que no son víctimas ni victimarios directos del bullying, los “observadores”, tendrán más herramientas para sentirse involucrados y convertirse en agentes activos.

4) Promueve la tolerancia y la inclusión.

Generar un ambiente inclusivo, seguro y tolerante en la clase es esencial para que los alumnos sientan que su identidad es respetada y valorada. Como docente, debes mostrar una actitud abierta a los estudiantes, de manera que ellos entiendan que pueden confiar en ti si están sufriendo situaciones de hostigamiento o violencia.

5) Prestar atención a los agresores.

De la misma manera que las víctimas, los niños responsables del bullying deben recibir atención y ayuda para disminuir su conducta agresiva. A menudo, el atacar y sentir la necesidad de dominar a los compañeros responde a inseguridades propias e incluso a situaciones de violencia experimentadas en el hogar.

Ignorar al agresor y solo enfocarse en la víctima es incompatible con una verdadera resolución del problema a largo plazo.