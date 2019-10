Scaloni: “No hay imbatibles, pero se va a hacer difícil ganarnos”

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, expresó su balance positivo luego de la fecha FIFA en Europa, en la que su equipo empató 2-2 contra Alemania y goleó por 6-1 a Ecuador con buenos rendimientos colectivos, un punto que ilusiona de cara al futuro cercano.

“La gira fue positiva. Lo que buscamos se dio, que era que los chicos sumen minutos y demuestren que pueden estar. A mí me emociona la manera que tienen de entender cómo jugar con esta camiseta que tienen”, analizó el entrenador de la Albiceleste en diálogo con el canal TyC Sports.

Además, agregó: “Hay cinco o seis jugadores que son la base de mi equipo. Ya no hace falta que jueguen tanto porque han demostrado y nos han dado mucho. Después podés ganar o perder porque no siempre gana el mejor. No hay imbatibles, pero esta es una Selección a la que va a ser difícil ganarle”.

Cerró: “La idea es que los jugadores hagan lo mismo que hacen en sus clubes, eso es lo más importante”.