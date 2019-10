Agüero: “Estoy preparado para lo que sea, sé que puedo dar más”

El joven púgil catamarqueño, Josué “Mojarrita” Agüero, mantuvo en su poder el título provincial de la categoría hasta 60kg. Fue en el festival “Duelos en el Valle” y ganando ante Kevin Apaza. El púgil de Joel Corzo ya piensa en el seleccionado argentino y eso fue algo de lo que le comentó a Botineros.

Comenzó diciendo: “Gracias a Dios retuve el título. No me sentí tan bien como siempre, terminé cansado, ahogado y medio débil, no sé por qué. Por ahí puede ser pelear de noche porque eso no es para mí, pero sé que puedo dar más”.

Siguió: “Comenzó muy tarde la pelea, pero también a cuatro rounds no estoy acostumbrado a pelear. Estoy preparado para todo y llegamos bien”.

Lo que viene: “Estamos partiendo para Buenos Aires. Tengo un torneo internacional ahí ante Brasil. Seguramente como el 15 estaré peleando. Ojalá que pueda estar mejor”. Siguió: “Tengo el Nacional en San Juan y a fines de noviembre un campo de entrenamiento en Estados Unidos”.

Se refirió a su compañero y amigo Pablo Corzo, que está en Italia a la espera de combatir con el seleccionado: “Me alegra mucho saber que alguien más de Catamarca pueda tener esa oportunidad, y más Pablo, porque nos criamos juntos. Tenemos el mismo técnico, somos una familia y ojalá él siga creciendo como deportista”.

Cerró: “Estoy preparado para lo que viene, que será muy importante pata mí”.