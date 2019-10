El Sub 13 y Sub 15 catamarqueño sacó ventaja en el Regional ante La Rioja

Ayer, en el estadio Malvinas Argentinas, se jugó las etapas regionales de las selecciones Sub 13 y Sub 15. En los dos encuentros, La Capital recibió la visita de selecciones de La Rioja.

A primera hora, se jugó el encuentro de ida de las Selecciones Sub 13. El seleccionado capitalino recibió la visita de Chilecito. Los chicos catamarqueños se quedaron con la victoria por 2 a 0. El árbitro fue Juan Pereyra.

En el inicio del partido, La Capital se puso rápido en ventaja por medio de Samuel Guanco, que solo la tuvo que empujar tras un centro por la izquierda. En la misma etapa, Guanco fue a disputar una pelota y fue con la pierna arriba, por lo que el árbitro le mostró la tarjeta roja.

En el segundo tiempo, Catamarca puso cifras definitivas con un tiro libre ejecutado por Maximiliano Robledo, que retuvo el arquero, pero se le escapó la pelota y entró.

De esta manera, La Capital sacó una buena ventaja pensando en la vuelta que será el próximo sábado a las 16.00 en Chilecito.

Luego, se jugó la ida del seleccionado Sub 15, con la Liga Catamarqueña recibiendo a La Rioja Capital. La victoria fue para los catamarqueños por 1 a 0. El árbitro fue Jesús Aldeco.

En la primera etapa, los catamarqueños mostraron mejor juego y tuvieron situaciones. Los dos equipos terminaron la etapa con un jugador menos, por la roja a Braian Sarmiento, en Catamarca y Tobías Astorga, en La Rioja.

En el segundo tiempo, comenzó mal La Rioja, que se quedó con nueve jugadores por la expulsión de Santiago Mercado. La primera clara fue de los catamarqueños con un centro de Edgardo Carrizo, que casi se le mete al arquero.

El juego se tornó disputado y se jugó lejos de las áreas. La respuesta de los riojanos fue muy clara. Carlos Castro pateó un tiro libre cerca del área, la pelota dio en el travesaño y picó en la línea, pero un defensor despejó el peligro.

La única ventaja del partido fue tras un tiro de esquina por la derecha, el que entró solo y cabeceó fue Gabriel Luque, que la puso junto a un palo, a los 36 minutos.

El cierre del partido fue para el infarto. Los riojanos tuvieron la última con un remate desde lejos de José Quinteros que sacó muy bien el arquero Chazarreta por arriba. Lo que quedó fue una nueva expulsión en La Rioja, que terminó con ocho por una dura entrada de Sergio Roldán sobre un rival y se fue expulsado.