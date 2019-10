Hasta hoy se realiza el 34º Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de La Plata, Bs. As.

Este fin de semana inició el 34º Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de La Plata, provincia de Bs As.

Más de 3.000 mujeres marcharon bajo la lluvia hasta el Estadio Único de La Plata para plantear el Encuentro Nacional de Mujeres, que se realiza hasta el día de hoy. Dentro de las temáticas a platear, se abordará el reconocimiento a la “plurinacionalidad” de los pueblos originarios que habitan el territorio argentino y a las disidencias sexuales.

“Plurinacional, plurinacional, plurinacional y con las disidencias” corearon miles de mujeres jóvenes, adolescentes, adultas mayores, indígenas, estudiantes, obreras, profesionales e integrantes del colectivo trans al movilizarse desde el Parque Alberti hasta el Estadio Único, donde debía realizarse el acto de apertura, que se suspendió por razones climáticas.

Lejos de amilanarse por la lluvia, las mujeres y disidencias, portando banderas que daban cuenta de su diversidad, llegaron hasta el Estadio y allí concretaron un “acto de apertura informal” en el que dieron la bienvenida a todas las participantes y ratificaron la postura en favor de que el encuentro se denomine “Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries”.

“Somos plurinacional, somos las mujeres, las lesbianas, las travas y trans, las bisexuales y personas no binaries quienes construimos, nutrimos y habitamos los Encuentros desde hace muchísimos años y nos pronunciamos acá y para siempre por el aborto legal, seguro y gratuito”, expresó una de las oradoras, que recibió un fuerte aplauso, tras lo cual se leyó el documento de apertura.