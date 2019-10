El municipio de Valle Viejo habría cedido un loteo destinado a una plaza a modo de indemnización

Vecinos de la Vertiente 2 de Sumalao, Valle Viejo, que reclamaron por terrenos que habían sido donados para espacios verdes, se reunieron con autoridades del municipio para destrabar el conflicto. Desde el municipio, justificaron la medida, cesión de loteo, porque los terrenos habrían sido donados al municipio y la determinación de su uso sería facultad exclusiva del Ejecutivo.

Según habían denunciado, tres lotes de 400 metros cuadrados habían sido donados por el dueño para la construcción de una plaza. Los vecinos reclamaron porque una persona, de la que no brindaron detalles, se presentó, taló los árboles que habían plantado y comenzó a prepararse para la construcción.

Desde el municipio, explicaron que esta persona había ingresado dentro del programa Progresar, donde el municipio aprobó los planos y la viabilidad de la construcción, pero al parecer, para la entrega de las autorizaciones, no se hicieron las verificaciones correspondientes y la autorización sería en terrenos no aprobables, ya que pasan líneas de alta tensión. Es por ello, que a modo de indemnización, el municipio de Valle Viejo cedió los terrenos en cuestión.

De la reunión participaron la Dra. Romina Elizondo, Alejandro Lalile, coordinador general del Ejecutivo, quienes explicaron esta situación.

A su vez, los vecinos les recordaron a los funcionarios que el mismo intendente Gustavo Jalile participó en reuniones en el barrio donde se comprometió a la parquización del espacio, por este presentaron actas firmadas por el intendente donde consta el compromiso. A su vez, les recordaron a los funcionarios que uno de los concejales sería el encargado de presentar en concejo deliberante el proyecto para la plaza.

En relación al trámite de cesión, el Ejecutivo presentó la ordenanza por la cual se beneficia a la persona a modo de indemnización.

A su vez, en este marco, se dispuso por el momento ceder solo 2 de los 3 lotes, y les solicitaron a los vecinos esperar y tener paciencia, en busca de resolver el conflicto.

Al parecer, el municipio buscaría reubicar al damnificado para poder continuar con el proyecto original de este loteo, que era la construcción de la plaza.