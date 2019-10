Rosas para concientizar sobre el cáncer de mama

En inmediaciones a la Plaza de la Reforma de la UNCA, se llevó a cabo, días atrás, un acto por el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer de Mama, que se conmemorará el 19 de octubre próximo.

En la ocasión, se plantaron rosas y se colocó el símbolo de la lucha contra esta enfermedad, un listón rosa que quedó formando parte del paseo universitario.

Carolina Rodríguez Becke, que pertenece a la Facultad de Humanidades y luchó contra esta grave dolencia, expresó a su turno que “octubre es el mes rosa, lo que significa que es para la prevención y concientización sobre el cáncer de mama. En el 2016 me diagnosticaron y, la verdad, que fue un shock muy fuerte, pero sin embargo lo tomé con mucho optimismo. Tuve 14 quimioterapias, una cirugía y 20 sesiones de rayos. Pero la fe fue lo que me ayudó a salir adelante y transitar la enfermedad de otra manera”.

“En mi caso, me salió un nódulo, me hicieron la mamografía y ahí se visualizaba el tumor. Yo nunca me había hecho una autoexploración y tampoco muy seguido la mamografía. Es por eso que les aconsejo a las mujeres que hagan esto, ya que es muy importante para que vos misma detectes cuando hay alguna anomalía. Las mamografías también son muy importantes, porque si bien muchos piensan que son muy invasivas o dolorosas, pueden prolongar nuestras vidas, ya que el cáncer de mama es uno de los que tiene más expectativas de vida”, destacó la mujer, una guerrera de la vida que enfrentó estas adversidades con gran valentía.