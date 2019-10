Vicky Xipolitakis contó una tremenda situación de violencia que vivió con su ex

"Siempre justificaba la violencia, que es injustificable, y yo sabía que no era feliz, que estaba viviendo una vida que era mentira y trataba de darle más cosas y ver si podía cambiarla, pero las personas no cambian, por es lamentablemente me fui", comenzó a relatar Vicky Xipolitakis sobre el infierno que sufrió junto a Javier Naselli, a quien denunció por violencia de género hace más de tres meses.

El sábado por la noche en "Podemos Hablar", la mamá de Salvador Uriel dejó a todos los invitados de Andy Kusnetzoff con la piel de gallina al contar un violento y desagradable momento que vivió con el empresario. "Me desperté a la mañana y dije ‘algo habrá hecho como futura mamita, es un hijo tuyo también’", comentó la Griega al recordar su primer día de la madre estando embarazada.

"Él había ido al baño, fue a hacer una necesidad y lo tenía en la mano. ‘Ves que sos una tarada, vos sos esto, me tapaste el baño otra vez’. Vino a la cama y me despertó con eso en la mano, literal. Después me lo tiró y se fue. Ahí me quedé llorando", relató Xipolitakis.

"Todas esas cosas vivía. Me quedé en el piso llorando y me seguía diciendo ‘ves que estás actuando, ves que sos una tarada’. Así, siempre y yo en ese momento estaba embarazada. Terminaba con una crisis de llanto que me tuvieron que internar porque la panza la tenía dura. A él lo sacaron de la clínica y me dijeron si quería hacer una ‘asistencia por violencia’ y siempre dije que no porque no quería llegar a ese punto", concluyó.

