Matías Alé recordó el brote psicótico que sufrió hace cuatro años

A más de cuatro años del brote psicótico con delirio místico que lo llevó a una clínica psiquiátrica, Matías Alé ve y disfruta la vida de una manera distinta. El actor reflexionó sobre el episodio que padeció y entiende que fue necesario: "Si yo no hubiera pasado por eso me hubiera pasado algo peor".

"La locura es como que potencia lo que sos: si sos buen pibe potencia tu bondad, si sos un garca al revés. A mí me potenció en que de un día para el otro me sentí el Espíritu Santo, sentía que era Dios. Como que sentía que tenía una conexión directa con el chabón de arriba", comenzó a decir en "Podemos Hablar".

"Volverse loco no es para cualquiera. Como decía Hemingway: volverse loco no es para cualquiera, y los que pasamos por eso sabemos que está buenísimo. O sea, lo digo bien, no es que estoy haciendo apología de la locura", continuó en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

A su vez, relató una anécdota que hizo reír a todos los presentes del programa de Telefe. "Me contrataron para un evento el 13 de septiembre de 2015. Era un evento de productos para el pelo, estaba promocionando planchitas, aerosoles, secador de pelo, gel. Cuando llegué al lugar vi que había una cola de tres cuadras para entrar, entonces dije ‘vinieron a verme a mí, soy un profeta, soy el predicador’", manifestó Alé.

"Entré, me dieron un camarín, me empecé a preparar y a partir de ahí cada vez que subía al escenario, en vez de hablar de los productos de pelo yo hablaba de Dios, y la gente me escuchaba. La gente me empezó a seguir, yo bajaba del escenario, iba caminando por los distintos stands y las viejas me seguían. Entonces me daban el aerosol y venían las señoras y yo les tiraba en la cara. ‘Tirame, Alé’, como si fuera el agua bendita", narró entre risas.

