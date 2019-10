Lunati mostró su tatuaje de Gallardo y contó el día que ayudó a River

Desde que Pablo Lunati se retiró del arbitraje, su fanatismo por River salió a la luz de manera explícita e invitado al programa Podemos Hablar mostró su última locura: un enorme tatuaje de la cara Marcelo Gallardo en su pierna derecha que sorprendió a todos.

El polémico exárbitro se autodefine como “un enfermo” hincha del Millonario aunque recuerda sus estadísticas para demostrar su profesionalismo: “A River lo dirigí 35 veces y ganamos diez nada más”, aclara para los mal pensados aunque rememoró una anécdota que lo contradice, al menos un poco.

“Antes de jugar la Promoción con Belgrano dejé de amonestar a Almeyda cuando la merecía porque tenía cuatro amarillas”, contó Lunati sobre el momento más crítico de la historia de River.

“No es solamente con Almeyda. ¿Cómo Ortega, Verón, Riquelme no van a tener un diálogo más? Es normal. Como hoy pueden tenerlo Izquierdoz o Tevez o algún jugador de River como Ponzio”, agregó el Loco en Telefé contando lo que muchas veces se ve en cancha pero nadie en actividad admite: los árbitros “muñequean” los partidos y no es solo aplicar el reglamento.

Pinchado por Andy Kusnetzoff que curioso le repreguntó cómo manejaba tanto fanatismo, Lunati redobló la apuesta: “Cuando hacíamos un gol metía puñito. ¿Qué árbitro de fútbol no es hincha? Si vos no pateaste alguna vez una pelota no podés ser árbitro. Tenés que ser hincha de alguien, te tiene que gustar el fútbol. Yo no dejé de sufrir los 14 años que fui árbitro”

“En estos momentos son mis hijos, mi mujer y Gallardo”, cerró Lunati para que no queden dudas de lo que siente por River y por el Muñeco.