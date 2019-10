Avance de la certificación de normas ISO para el laboratorio del Hospital San Juan Bautista

La subsecretaria de Salud Pública, Dra. Claudia Palladino, recibió a la Bioq. Silvia Inés Ibáñez, jefa del laboratorio del Hospital Interzonal San Juan Bautista, y al Ing. Gastón Nieva, quienes presentaron el primer informe de avance hacia la certificación de normas ISO para el laboratorio del Hospital.

Gastón Nieva, quien está a cargo del proceso de certificación, explicó que “la certificación de normas ISO es dar entidad a una forma de trabajo estandarizada, apuntando a la calidad en general y a mejorar la calidad del servicio. Poner sobre eje la atención y la calidad de atención, en este caso del laboratorio para brindar un buen servicio a la comunidad catamarqueña. Queremos organizar el laboratorio por procesos para que esa norma después pueda seguir, que no sea función de una sola gestión, sino que pueda perdurar”.

“La certificación de las normas ISO significa que la gente tiene la garantía de cómo se hacen las cosas, como se trabaja, como está organizado el servicio, le agrega valor y le da una referencia a nivel nacional. Este sería el primer laboratorio público que certificaría en Catamarca y son muy pocos en el país los que la alcanzaron”, remarcó Nieva.

Por su parte, la Jefa del laboratorio del Hospital San Juan Bautista contó que “cuando me hice cargo del laboratorio hace 2 años comenzamos un proceso de transformación, en el que nos fuimos poniendo objetivos y metas. El primer año, la meta fue la tecnología y los equipos que hacían falta para que el laboratorio esté a la altura de lo que es el Hospital San Juan. Después, organizar el personal, y siendo bioquímica y haciendo tantos cursos de calidad y gestión, y que no sea una cuestión solo de la gestión, sino que cuando no estemos se siga trabajando con buenas normas de calidad para atención a la comunidad, el cierre eran las normas ISO. Estamos muy agradecidos con el apoyo que recibimos del Ministerio, eso nos impulsa a seguir avanzando en este proceso que no es fácil”.

En este primer informe se presentó un diagnóstico y las propuestas para seguir avanzando hacia la certificación.