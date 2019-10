Hugo Arana contó que por la crisis vendió el auto y sacó la SUBE

Enojado y lleno de bronca por la crisis económica que golpea a la Argentina, Hugo Arana contó los sacrificios que tuvo que hacer para poder llegar a fin de mes y las complicaciones que tiene para pagar los medicamentos que debe tomar tras haber sufrido muchos problemas de salud durante los últimos años.

“Nunca imaginé tanto, no confiaba, pero nunca imaginé tanto. Creo que sacando la época militar, estamos en una de las peores épocas. El año pasado, haciendo teatro en la avenida Corrientes y saliendo a la medianoche, nunca vi tanta gente durmiendo en la calle. En la estación Once, debajo de los refugios de los colectivos, vi familias con bebés, nunca vi eso con tanta cantidad de gente. Y uno se va enterando… la cantidad de comedores donde la gente come arroz y fideos", expresó el actor indignado en De caño vale doble (Radio Rivadavia), criticando duramente a las reformas que hizo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la Avenida Corrientes, afirmando que le parece inentendible y una locura que hayan “gastado millones para ampliar una senda peatonal” cuando podrían invertir en viviendas para la gente que “se atasca en el barro”.

"Yo vivo el día a día. Tuve casi ocho o diez años muy complicados con operaciones de las cuerdas y el corazón. Es muy difícil. Acabo de terminar hace tres semanas la obra Rotos de amor, con la que hicimos una gira por las provincias y era saltar de 300 entradas a 68”, señalo Arana, que sin embargo dice no quejarse de eso porque puede trabajar de la vocación que ama.

Hugo reveló que está jubilado, que cobra once mil pesos y que cuenta con la obra social de la Asociación Argentina de Actores, y que tiene muchas dificultades para afrontar sus gastos. “Me operaron del corazón y tomo siete medicamentos por día. Son siete mil pesos mensuales con descuentos de la obra social en los remedios y otros siete mil seiscientos en ABL. Me imagino un jubilado que no tiene trabajo, ¿Cómo hace? Se le va la jubilación en los medicamentos”, definió angustiado.

“He ido cuidando el dinero, pero hace 3 años vendí el auto, me manejo ahora sin vehículo y saque la SUBE. Es toda una experiencia", comentó el artista, sorprendido porque cada vez que sube a un colectivo, la gente le pregunta qué hace ahí y le piden selfies.

Tras una pregunta de Cecilio Flematti, conductor del ciclo con el que dialogó, Arana explicó que un posible triunfo de Alberto Fernández en las elecciones presidenciales del 27 de octubre “le genera una expectativa a favor”, pero que tiene temor la gran deuda que tiene la Argentina. “Si no conseguimos un mango o un milagro va a estar difícil”, sentenció.