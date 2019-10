Paro total de transporte: finalmente la empresa La Rubí sí se adhirió

A pesar de haberlo anunciado y tal como lo informó La Unión, la empresa La Rubí dió marcha atrás y decidió "sumarse al paro". Así lo informó el titular de la línea 106, quien indicó a Radio Valle Viejo que durante la noche los mismos trabajadores recibieron llamadas de colectiveros de otras empresas quienes les habrían "pedido que no rompan el paro". La novedad causó bronca entre los usuarios, quienes aguardaban en las paradas la llegada de los colectivos. "Hace una hora que espero y ahora me entero que no van a trabajar", dijo un joven trabajador a la emisora, quien además se perdía de trabajar el día de hoy.