Paro de transporte por 24 horas: la única empresa que trabajaría sería La Rubi (106)

Juan Vergara, de la Unión Tranviario Automotor (UTA), seccional Catamarca - La Rioja, confirmó el fracaso de las negociaciones con las empresas transportistas y dijo que a partir de las 00 se realiza el paro por 24 horas de colectivos.

El sindicalista aclaró que “mantuvimos comunicación con cada una de las empresas, vía telefónica, personalmente y, en todos los casos, la respuesta a nuestro reclamo fue que no pueden pagar lo que venimos reclamando. Hasta último momento, esperábamos alguna propuesta, pero no llegó. La medida ya está decretada y se va a cumplir como corresponde”.

El reclamo es por un bono del año pasado de 13.500 pesos, el pago de la diferencia del mes de junio y la diferencia del aguinaldo. Todos los reclamos fueron acordados en paritarias y en diversas reuniones, los compromisos ya estarían hechos. Y hay que tener en cuenta que todos los plazos de pago ya están vencidos.

La Rubi

A su vez, Vergara se refirió a la empresa La Rubi, que había ofrecido un principio de solución a los trabajadores. El compromiso es del pago de 5 mil pesos a pagarse el lunes si levantan la medida de fuerza. “Desde el gremio, no estamos de acuerdo y no apoyamos la resolución que tomen los trabajadores. Aclaramos que si ellos deciden aceptar, lo hacen por su cuenta. No vamos a refrendar una decisión que no compartimos”, explicó.

Por otro lado, Vergara se refirió a comentarios del titular de la empresa La Rubi, el señor Franco Pisano, y dijo que “Pisano me envió un mensaje a mi teléfono diciendo que ‘dejemos de meter palos en la rueda, que nosotros queremos laburar’, como diciendo que nosotros los presionamos porque no aceptamos como gremio, la propuesta que ellos emitieron. Automáticamente, desde la UTA nos comunicamos con la Secretaría del Interior y comunicamos esta situación que, al parecer, no es nada, pero están haciendo acusaciones gravísimas en contra nuestra. Por esta situación, le envié una carta documento y le vamos a exigir a Pisano que dé explicaciones”.

“También hicieron circular un folleto que dice ‘los choferes de La Rubi línea 106 aceptamos la propuesta de pago de la empresa y vamos a intentar cumplir con los pasajeros. Estamos a favor de proteger nuestra fuente de laboral… nuestro bolsillo’. La primera de aceptar la propuesta nos parece bien… lo que nos gustó fue eso, de vamos a intentar cumplir con los pasajeros… esto para nosotros no es común, y no lo vamos a tolerar”, explicó Vergara.

Deuda

En relación a la deuda, Vergara aclaró que cambiarán la metodología de reclamo. Si bien desde el gremio exigían que paguen de acuerdo a lo previsto en cuotas e inclusive que se incluyera la deuda de junio y aguinaldo en las tres cuotas pautadas, desde ahora el cambio será que se pague lo que se adeuda de junio y aguinaldo de una sola vez.