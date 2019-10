Moreno: “Es algo lindo esto del Futsal y ojalá pueda perdurar”

El Sportivo Villa Dolores debutó en el Futsal de Las Chacras ante su clásico rival Ateneo Mariano Moreno. Fue con goleada donde se destacó Pablo Moreno, que luego habló con LA UNION.

El jugador, que no juega hace tres años al fútbol por un serio incidente, comenzó diciendo: “La verdad que fue un lindo partido y gracias a Dios comenzamos ganando ante el clásico”.

El jugador se inclinó por Villa Dolores para jugar este torneo: “Hace bastante tiempo que no jugaba, casi tres años. Los chicos me hablaron y me invitaron para que integre su equipo, bueno acá estoy siendo parte”.

De a poco va volviendo: “Estoy volviendo de a poco, todavía falta. Si Dios quiere, dentro de poco, voy a volver a jugar en Obreros en la Liga, pero primero acá y de a poco”.

La importancia que se sumen actividades: “Siempre dije que mientras más deporte hay, podés sacar a los chicos de la calle y lo sacás de esas cosas malas. Esto del Futsal es algo lindo y nuevo acá y ojalá perdure en el tiempo”.