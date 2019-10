Harón presentó su disco “Profundo”

En artista catamarqueño, Alberto Harón, presentó ayer en conferencia de prensa su nuevo material discográfico denominado “Profundo”.

Oportunidad en la que Harón mostró la novedad de la venta del nuevo disco en formato de pendrive para su fácil distribución, en el que se incluye sus clásicos y shows grabados.

El pendrive nace porque mi padre tiene un auto y cuando le regalé el disco me dijo: no quiero disco, no tengo cómo escucharlo, él tiene un auto moderno con puerto USB, entonces pensé en que tenía que buscar algo para que fuera fácil escucharlo para todos, creo que va a tener mucha más salida”, manifestó.

Por otra parte, el artista invitó a todos los catamarqueños a presenciar su show, que se realizará hoy viernes, en el Cine Teatro, a partir de las 10:45 y que tendrá una duración de aproximadamente dos horas.