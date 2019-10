Catamarca ganó la Copa Juego Limpio en los Evita

Mientras el medallero de Catamarca sigue creciendo en los Juegos Evita, que se está disputando esta semana en Mar del Plata, la delegación tuvo un gran reconocimiento en la fiesta de cierre con la entrega de la Copa Juego Limpio "Dr. Ramón Carrillo", premio que distingue a quienes mejor representan los valores del deporte, convivencia durante la competencia y Fair Play. Una destacada distinción a la disciplina de los atletas de la provincia, y al trabajo realizado por la Profesora Nora Santillán coordinando al contingente desde la Dirección de Deporte Social, dependiente de la Secretaría de Deportes y Recreación, que dirige el Dr. Maximiliano Brumec, quien también está en la ciudad bonaerense acompañando y apoyando a los jóvenes, respaldando el crecimiento constante del deporte en la provincia.

Por otra parte, en las Finales de hoy de Tiro, siguieron los festejos. Tras la Copa por Equipos que conquistaron ayer, Martina Gutiérrez (hermana de Julián), de sólo 13 años, logró la medalla de bronce en la categoría Femenina Sub 15. Victoria Luna Avellaneda también fue parte de la Final, terminando novena tras algunos inconvenientes en su rifle, en tanto que en Masculino Sub 15, Adrián Argañaraz fue séptimo en un clasificación muy apretada. Por el lado de Deporte Adaptado, nuevamente conquistaron una gran cantidad de medallas. Fueron 11 en total, con cinco de oro para Jeremías Bustos (Bala Sub 14 - PC), Lautaro Silva (Salto Sub 14 - Visual), Florencia Agüero (100 metros Sub 18 - Motor), Magalí Contreras (Salto Sub 14 - Motor) y Jorge Foglearesis (200 metros Sub 18 - PC); cuatro de plata para Celeste Mansilla (Salto Sub 14 - PC), Milagros Rivarola (100 metros Sub 18 - Visual), Sofía Salgado (Bala Sub 14 - PC) y José Chaile (200 metros Sub 18 - Motor); y dos de bronce para Martín Fabián (Bala Sub 14 - Motor) y los "Tritones", el equipo de natación en posta de 25 metros integrada

Boxeo vuelve a destacarse ya que mañana en la Final estarán presentes Zacarías Oliva -hijo del "Buyu"- (categoría hasta 52 kg) y Karim Ocampo (hasta 48 kg), que ya al menos tienen aseguradas las preseas de plata pero irán por las de oro, tras ganar hoy por puntos sus combates. Historia similar se vivirá en Judo, con la participación de Guadapule Rojas García (hermana de Mikaela), que también disputará la Final por la dorada, mientras que Valentina Andrada lo hará por el séptimo puesto y Samira Paz, por el noveno.

Mañana será un día de definiciones también para lucha, karate y taekwondo, además de los deportes por equipos de Voley, Basquet, Rugby, para completar las posiciones finales de una delegación que emprenderá el regreso a Catamarca después de mediodía con muchas medallas, importantes experiencias y grandes recuerdos en sus valijas.