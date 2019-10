Caso Martín Fierro: “Siempre recibimos los comentarios de quienes eran perjudicados", dijo Manzi

Ayer, la Justicia Federal dictó el auto de procesamiento contra tres integrantes de la agrupación política Martín Fierro (MF) por el delito de “estafa a la Administración Pública en la modalidad de Administración Fraudulenta, en concurso ideal”.

El titular de la Agencia Territorial de Empleo, Mariano Manzi denunciante de esta causa desde el 2017 y indicó hoy a Radio Valle Viejo que los rumores de esta modalidad en las agrupaciones políticas siempre fueron una constante. “Siempre recibimos los comentarios de quienes eran perjudicados pero nadie se animaba a radicar la denuncia”, comentó. En cuanto al monto que era retenido a los integrantes de la agrupación, el funcionario sentenció que lo que se tiene estimado es alrededor de entre 200 y 300 mil pesos por mes.

Manzi contó además que la agrupación Martín Fierro disfrazaba los montos como aportes partidarios cuando en realidad figuran inscriptos como asociación civil. “El hecho que determina que me presente como denunciante son en parte las mismas declaraciones de Ricardo Rodríguez, donde expresa y asume que ellos le recibían plata a la gente. Incluso intenta disfrazar esto como un aporte partidario cuando en realidad la unidad de ejecutora de los planes de empleo en ese momento no es la agrupación política. Ahí es donde se define la situación y donde me presento para hacer la denuncia”, refirió.

Recordemos que el juez federal, Miguel Angel Contreras dictó el auto de procesamiento contra Ricardo Rodriguez, Dora Cecilia Guerrero y Orlando Elieser Paredes por fraude a la administración pública.. Aunque el delito es excarcelable Contreras indicó que podrían “no declararlo excarcelable si se dan determinadas cuestiones”. Con respecto a los acusados, contó que “las tres personas fueron citadas a declarar” pero solamente declaró una de ellas. Las otras se abstuvieron de hacerlo. El juez señaló que argumentaron que esta práctica “tenía que ver con los usos y costumbres de destinar una porción que se recibía por cuestiones partidarias o políticas, o para sostener de algún modo la actividad política del sector”.