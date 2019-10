Una mujer se encadenó en la Plaza 25 de Mayo pidiendo un techo para sus hijos

“No pido trabajo, pido una casa para que me ayuden con mis hijos”, señaló Ángela Micaela Rodríguez, una joven madre que se encadenó esta mañana en la Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno.

En diálogo con la prensa, indicó que con los funcionarios que habló “me dicen que no hay fondos ni materiales. Del 2013 me tiene con mentiras, por eso tuve que llegar a este extremo de encadenarme para que la gobernadora me dé una solución”.

La mujer detalló que gracias a una ayuda económica que percibía del Estado Provincial lograba costear un alquiler, pero que sin previo aviso dejó de recibirla y la corrieron del lugar por no poder pagar el alquiler. “Estaba en alquilando pero no me dieron más plata del CAPE y me sacaron del alquiler porque no tenía para pagar”, comentó, a la vez, que explicó que como consecuencia del desalojo ahora se encuentra durmiendo en la calle con sus tres hijos. “Mis cosas las dejé en la casa de una tía pero estoy durmiendo en la calle con mis hijos, por eso tuve que tomar esta medida y ahora me amenazan con que me van a quitar mis hijos si sigo encadenada”, dijo.