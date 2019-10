Asamblea y movilización del SOEM por los precarizados

En horas de la mañana de hoy, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) realizó una multitudinaria asamblea frente al edificio del gremio ubicado en calle Salta y La Rioja, en reclamo a la situación que atraviesan los empleados precarizados.

Allí trataron sobre un ante proyecto presentando en el Concejo Deliberante que plantea la prohibición del ingreso de más municipales en estas mismas condiciones.

En este sentido, en diálogo con Radio Valle Viejo, Walter Arévalo indicó que llamarán a medidas de fuerza “para después de las elecciones, y que aquel que gane en los comicios, desde hoy, comience a solucionar este problema que ellos mismo generaron y que no lo generó el SOEM. Estoy seguro que me van a echar la culpa a mí, pero yo no generé este problema lo generaron ellos en base a falsa promesas”, manifestó.

Tras la reunión, los empleados marcharon hasta el Concejo Deliberante solicitando audiencia para ver el tratamiento de este ante proyecto.

Cabe destacar que el ante proyecto fue presentado el pasado 24 de agosto y no obtuvo tratamiento en el Concejo Deliberante, tampoco tuvo respuesta el pedido de audiencia elevado por el gremio el 15 del mes pasado.