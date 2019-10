Sánchez dijo que la Municipalidad de Santa María es una de las más transparentes

En la edición del lunes de LA UNION, se publicó un informe realizado por la Fundación Mediterránea, en donde analizaba los tres municipios de mayor envergadura de cada provincia y los calificaba de acuerdo a 52 indicadores de transparencia en sitios web gubernamentales. En esa calificación, Santa María y Valle Viejo aparecen entre los cuatro peores del total de municipios analizados.

Ante esta situación, el intendente santamariano, Juan Pablo Sánchez, dialogó con este medio y, si bien reconoció falencias respecto del acceso de información de la ciudadanía a los actos de Gobierno por intermedio de la web, aseguró que el municipio que conduce es uno de los más transparentes de la provincia y que eso se puede observar en el cumplimiento de todas las rendiciones de cuenta que se presentan en los organismos correspondientes.

“Se debería preguntar en el Tribunal de Cuentas cuál es el municipio que mejor presentó, en tiempo y forma, las rendiciones de cuenta. También hay que ver si hay algún intendente que se presentó espontáneamente en su Concejo Deliberante rindiendo cuenta de su accionar. Seguramente no hay ni uno y yo me presenté sin que haya un pedido de informe, ni que me llamen. Pero, además, también rendimos cuenta de los eventos y todas las cuestiones públicas como nunca antes se había hecho”, indicó el jefe comunal.

Sánchez también cuestionó la metodologías utilizadas por la Fundación Mediterránea, ya que “nos comparan con ciudad de Córdoba, ciudad de Mendoza, ciudad de Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, a Santa María o Valle Viejo los comparan con los municipios más grandes del país ¿qué es eso?”.

En esa línea, sostuvo que “si Belén o Andalgalá o Tinogasta o Recreo hubiesen tenido dos habitantes más que Santa María, no sale Santa María en el informe, sale algunos de ellos” y explicó que “hay que considerar que ningún municipio sube licitaciones, contrataciones y demás, pero no porque tengan que esconder algo, sino porque no tenemos la tecnología ni la modernización para subir como sube la información la Capital de Catamarca, que está en el puesto 39 y tampoco creo que sea uno de los menos transparentes”.

Tras remarcar la diferencia que existe entre la transparencia de gestión con la analizada por la Fundación Mediterránea, el jefe comunal aceptó que el municipio de Santa María “sea uno de los menos transparentes de la información web gubernamental” y se comprometió en mejorar en ese aspecto.

“Vamos a trabajar a partir de ahora en confeccionar como un boletín oficial digital para que salga en las redes y trabajar de esa manera, porque inclusive a mí me beneficiaría por la cantidad de cosas que hemos resuelto. Debo ser de los municipios que más obras realizaron, entonces, cómo no voy a querer mostrar licitaciones, obras y demás. Para mí sería muy favorable, solo que no le hemos instrumentado y creo que nadie lo hizo”, culminó.