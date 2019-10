Después de nuevas reuniones con la patronal, sigue en pie el paro de transporte para mañana

Desde la UTA (Unión Tranviario Automotor), seccional Catamarca - La Rioja, dieron a conocer la situación actual que los llevaría a un paro por 24 horas para mañana viernes.

El día de ayer, se realizó una nueva reunión con los empresarios para tratar de destrabar el conflicto por el reclamo salarial que vienen realizando.

Según Juan Vergara, secretario general de la UTA, no hay posibilidad de acuerdo por el momento, “tuvimos una reunión con los empresarios, que insisten en que no pueden pagar lo que nos vienen adeudando. Una empresa hizo una oferta, La Rubi, que ofreció el pago de 5 mil pesos, pero eso no alcanza lo mínimo que estamos exigiendo”.

“No creo que los empleados acepten ese acuerdo. Todavía no lo definieron, pero es menos de lo que estamos reclamando y, según dijeron, se pagaría el lunes, es decir, no hay ninguna oferta por parte de las empresas que pretenda destrabar el conflicto”, aclaró Vergara.

A su vez, como ya lo venía expresando, dijo que “nosotros hicimos todos los esfuerzos, buscamos mantener las reuniones necesarias para llegar a un acuerdo, incluso suspendimos medidas de fuerza, pensando en que con diálogo podríamos avanzar, pero eso no ocurrió”.

Los trabajadores del volante vienen reclamando un bono del año pasado de 13.500 pesos, el pago de la diferencia del mes de junio y la diferencia del aguinaldo. “Todos los reclamos fueron acordados en paritarias y en diversas reuniones, los compromisos ya están hechos. Y hay que tener en cuenta que todos los plazos de pago ya están vencidos”, aclaró.

En relación a la medida de fuerza y cómo afectará a la comunidad en general, Vergara expresó que “Lamentamos esta situación, y pedimos disculpa a la sociedad, pero es el último recurso que nos queda para hacer oír nuestro reclamo”.