Gran tercer día de Catamarca en los Juegos Nacionales Evita

En el tercer día de los Juegos Nacionales Evita, en Mar del Plata, la delegación catamarqueña repitió los éxitos vividos en las dos jornadas anteriores en ciclismo. Valentín Castro, en una brillante actuación, cumpliendo con su estrategia de carrera de atacar sobre el final, se quedó con la medalla dorada en Sub 14 Vueltas Puntuables. En una actuación para los recuerdos en estos Juegos, conquistó su segunda medalla de oro (la otra fue ayer en Scratch), y la tercera para la delegación en la categoría, sumando la de bronce de Carlos Soto, del primer día. Por estos destacados resultados, Catamarca también se alzó con la Copa por Equipos Ciclismo Masculino Sub 14. También en MTB siguió la cosecha, con la segunda presea de bronce de Mariana Vargas en Sub 14.

La delegación, que es coordinada por la Dirección de Deporte Social de la Secretaría de Deportes y Recreación, que dirige el Dr. Maximiliano Brumec, quien está presente en la ciudad acompañando a los deportistas, festejó con la Copa por Equipos en Tiro Sub 15 con Martina Gutiérrez, Victoria Luna Avellaneda y Adrián Argañaraz. Además, los tres jóvenes tiradores están clasificados para las finales individuales de mañana, por lo que podrán seguir ampliando la cosecha.

También los catamarqueños celebraron en atletismo con la medalla de bronce de Nadine Vilca en los 800 metros Sub 17. Nuevamente, Deporte Adaptado sumó una gran cantidad de preseas al medallero con nueve conquistas, con cuatro de oro: dos para Lautaro Ortiz (25 metros espalda y 25 metros libre - funcional), Cristian Tapia (25 metros pecho - funcional) y Lourdes Moya (25 metros libre - funcional); tres de plata para Xelena Bazán (50 metros libre - intelectual), Brian Ríos (25 metros espalda - visual) y repitió Lourdes Moya (25 metros espalda - funcional); y dos de bronce para Xelena Bazán (50 metros libres - intelectual) y Brian Ríos (25 metros libre - visual), quienes conquistaron dos medallas. Además, en Goalball “Los Condoritos” alcanzaron las semifinales y en Tenis de Mesa adaptado, los cuartos.