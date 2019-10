Aníbal Fernández: “Axel Kicillof va a gobernar la Provincia como lo hubiese hecho yo”

El exjefe de Gabinete, Aníbal Fernández, volvió a ocupar el centro de la campaña rumbo a las elecciones generales luego de que se conociera una frase sobre Axel Kicillof que causó sorpresa. "Va a manejar la Provincia como lo hubiese hecho yo", dijo.

“El petiso es bravísimo, es un investigador del Conicet, un tipo bien plantado que sabe tomar decisiones. Es lo más parecido a lo que yo hubiese sido como gobernador y me encanta que sea así", afirmó en un entrevista con el periodista Edi Zunino hecha el 20 de junio pasado.

Para Aníbal, que fue derrotado por María Eugenia Vidal en 2015, “la provincia necesita un gobernador que la enderece porque hace muchos años que está a los tumbos”.

La declaración del exfuncionario no deja de sorprender porque, incluso en el interior del kirchnerismo, Anibal Fernández fue sindicado como "el mariscal de la derrota" del entonces Frente Para la Victoria en las elecciones que resultó electo Mauricio Macri.

Por otra parte, el quilmeño no descartó volver a integrar el gabinete nacional, esta vez de la mano de Alberto Fernández y dijo que en caso de ser convocado "aceptaría con todo gusto".

“En lo que pueda ayudar a la política y al peronismo, voy a estar. Pero no ando buscando trabajo. A Alberto le dije que me tenga en cuenta para lo que quiera, pero que no le pido nada. Yo estoy. Voy en pijama adonde me llame”, concluyó.