Así está Sergio "Maravilla" Martínez tras engordar 23 kilos para una película

La idea de una vuelta al boxeo ya no ronda en su cabeza. Hace un año tenía todas las ganas de volver a subirse a un ring y darle la revancha a Julio César Chávez Jr, pero todo se frustró. Hoy, Maravilla Martínez está enfocado en su otra faceta, la de actor. Y este jueves se estrenará "Pistolero", una película que le dio un rol muy importante y para la cual tuvo que engordar unos kilos.

El expúgil interpreta el papel de Claudio Mendoza, que junto a su hermano, son un par de ladrones que le roban a los ricos. Una especie de Robin Hood en los años 60. La historia es una mezcla de entre el western y el policial. La película fue dirigida por Nicolás Galcagno.

Tan entusiasmado está Maravilla con su nueva faceta de actor que accedió a todo a lo que le pidieron para que pudiera interpretar el papel.

En diálogo con el diario Clarín, el excampeón mediano contó cómo se siente respecto a este nuevo desafío: “Soy nuevito en esto del cine, vengo del palo del boxeo y sentí un gran placer al trabajar en este largometraje”, dice desde Madrid, en donde vive.

Cuando le preguntan sobre cómo compuso el personaje, Martínez indicó que fue toda una idea del director. "Me dijo: 'Sergio, no quiero que tengas pinta de deportista. Ni que seas elegante ni prolijo... Y quiero que aumentes siete, ocho kilos'... Al final, me lo tomé demasiado en serio (se ríe). ¡Y subí 23! ¡Y llegué a los 100!

En su Instagram, Maravilla puso algunas fotos del rodaje en donde se lo puede ver bastante más gordo y con barba.

Sin dudas que el excampeón del mundo, que ahora tendrá la posibilidad de estar en el Salón de la Fama del Boxeo, si es elegido, se está tomando su nuevo trabajo con mucha seriedad y profesionalismo. Su cambio físico y su esfuerzo para interpretar el papel en "Pistolero" sin dudas será el puntapié inicial para una nueva carrera.