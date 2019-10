El calzado de Penélope Cruz al visitar al hijo de Eva De Dominici que sorprendió a todos

El último domingo Eva De Dominici y Eduardo Cruz fueron padres de un niño, al que llamaron Cairo. Mientras la actriz se recompone tras dar a luz, su pareja aprovechó para festejar la llegada de su primer heredero junto a su hermana Penélope Cruz y su madre, Encarna Sánchez, en un restaurante de Los Ángeles, ciudad en la que reside con la actriz argentina.

La reunión familiar, que se produjo en el sitio de comida brasileña Fogo de Chão, en el centro de la capital californiana. A pesar de que ellos intentaron mantener un muy bajo perfil durante el almuerzo, fueron captados por las cámaras mientras Eduardo se fumaba un cigarrillo en la vereda del restó.

Allí, los seguidores de la actriz española se vieron sorprendidos por el calzado que llevaba puesto la estrella de estrella de Hollywood: lucía unas ojotas doradas, dejando todo el glamour que la caracteriza de lado.

Cómo transitó Eva de Dominici la espera de su primer hijo

Es preciso recordar que la cuñada de Penélope Cruz dio a conocer su embarazo a los ocho meses de gestación. En una entrevista con la revista Gente, la actriz explicó los motivos de la decisión: “Fue charlada y madurada en pareja. Edu es reservado al extremo. Y a mí me gustan los hombres así. Reconozco que algo de esa timidez, de esa discreción, me seduce por completo (risas)”.

“Siempre escuché un relato muy romántico respecto del embarazo. Nadie me dijo que se vive al borde de las emociones. Exponiéndose a exámenes constantes, que no hacen más que tenerte alerta de que algo suceda. Renunciando a proyectos. Quedando al dominio de las propias hormonas. En definitiva, sentí que ser mamá estaba siendo la decisión más riesgosa de mi vida. Y elegir atravesar este proceso con el más bajo perfil, alejada de todo y refugiada en Edu, me dio felicidad. Me permitió descubrirme en silencio. Como una nueva mujer, más fuerte… ¡mamá!”, había expresado sobre cómo vivió la dulce espera.