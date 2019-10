Horóscopo del día miércoles 9 de octubre de 2019

ARIES - Con la alineación planetaria de hoy, la auto-disciplina y actitud rigurosa serán esenciales para pasar el día. Aunque a veces sientas tentación a ignorar algunas de las pequeñas reglas de la vida (como ignorar la luz amarilla del semáforo, o pagar las facturas vencidas), hoy correrás mayor riesgo por haber sido pescado/a infraganti. (¿Quién iba a adivinar que la policía estaba en la esquina?) Está bien que expreses tus sentimientos sobre la súper abundancia de reglas en el mundo, pero no te metas en problemas.

TAURO - Eres como una eterno adolescente y es verdad que es mucho más divertido jugar tontos jueguitos en la computadora o andar por ahí luciendo tu nuevo maquillaje, que sentarse y ponerse a trabajar. Pero ya deberías haber superado esa etapa. Aunque no te resulta fácil aceptar eso sobre ti, quienes están cerca de ti confirmarán lo que ya sospechas. Ya es tiempo de que madures y seas económicamente auto-suficiente.

GÉMINIS - Los acontecimientos celestiales recientes pueden haberte puesto de nervios, pero es natural. Seguramente, has tomado mucha más conciencia de tu lado masculino como resultado. Todas las mujeres tienen un lado masculino; asimismo, todos los hombres tienen un lado femenino. No hay motivos para que una mujer niegue una parte de su ser. En cambio, debería adoptarlos, especialmente en lo profesional. El aspecto en juego hoy te ayudará a entender esto.

CÁNCER - Si últimamente has dedicado mucho de tu tiempo y esfuerzo a tu relación, hoy el aspecto en juego te recompensará por toda tu ardua labor. ¡Pero pobre de ti si no le has estado prestando la suficiente atención a tu relación! Sentirás la ira de tu pareja, que simplemente no puede entender tu actitud. En cualquiera de los casos, el tiempo que le dediques hoy a tu relación reportará grandes beneficios.

LEO - ¿Quieres conocer nuevas personas? ¿Te gustaría encontrar un lugar donde poder expresar y desarrollar tus ideas? ¿Quieres intercambios más profundos y fructíferos con otras personas? Bien, pues hoy es el día, ¡así que aprovéchalo! La energía le brindará a las personas con tu ascendente la habilidad de resistirse al tipo de relación que nunca parece llegar a ningún lado.

VIRGO - Ya que eres una persona de gran disciplina y fuerza de voluntad, te encantará lo que te aguarda en el día de hoy. Dada la alineación celestial, hoy es el día perfecto para comenzar aquella dieta, dejar de fumar o sacar turno para hacerte un chequeo con el doctor. Serás un buen ejemplo para los que te rodean, ¡y también te verás y sentirás mucho mejor!

LIBRA - Podría resultarte difícil expresarte del modo preciso en que lo deseas. Lo más probable es que sientas la presión de viejas costumbres y condicionamientos tempranos que te indican cómo hacer las cosas. Tus verdaderas emociones están luchando contra estas partes de tu personalidad y es probable que sientas confusión debido a este conflicto interior. La energía astral en juego de hoy te está pidiendo que fijes tus propias reglas, tus propios límites y quizás mires la vida desde una perspectiva completamente nueva.

ESCORPIÓN - Haz un cambio en tu rutina diaria. Hoy es un buen día para hacer algo fuera de lo común para que puedas recordar y valorar el concepto de espontaneidad. Sólo asegúrate de que, a medida que incursionas en otros territorios, no pierdas contacto con valores y filosofías que son importantes para ti. Aférrate a tus cimientos de integridad y honestidad. El aspecto en juego de hoy está sugiriendo que manifiestes tu inclinación por lo diferente y excéntrico.

SAGITARIO - Las fluctuaciones de tu situación financiera pueden hacerte sentir que vas en una montaña rusa debido a la alineación astral de hoy. Lograr una posición estable en este aspecto de tu vida es más sencillo de lo que imaginas. Lo más probable es que el sólo pensar en hacer lo que hace falta sea quizás más agobiante que la tarea en sí. Una vez que comienzas a transitar el sendero correcto, descubrirás que la seguridad financiera es mucho más posible de lo que pensaste en un primer momento.

CAPRICORNIO - Hoy te sentirás más vulnerable que de costumbre. La energía celestial en juego te ayudará a ver que tus preocupaciones financieras son justificadas. Las cuentas no paran de acumularse. Sin embargo, la solvencia está en el aire, ya que hoy tendrás ideas grandiosas sobre cómo incrementar tu ingreso. No dejes de llevar a cabo tus ideas, ¡pero no te olvides de pagar esas cuentas!

ACUARIO - Sin duda últimamente has estado cavilando sobre romances, especialmente la saga de tus amores perdidos. Fotografías de tiempos idos llenaron tus ojos de lágrimas de nostalgia, y si recibiste una llamada sorpresiva de un viejo amor, estuviste días pensando en ello. La energía astral en juego hoy te sacará de esta órbita romántica.

PISCIS - Este es el momento de dejar de lado viejos sueños que abarrotan tu vida. Quizás tu ambición era ser cantante, escritor o piloto de avión. Si el destino se opone, es tiempo de aceptar los hechos. Te has estado prometiendo por mucho tiempo que cumplirías esos deseos. La energía celestial en juego te alienta a ser realista. Cuando colocas tus sueños en perspectiva, es más probable que logres aquellos que son apropiados para ti.