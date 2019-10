El Círculo Médico aclaró que, hasta el momento, solo se realizaron pagos parciales

La Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) dio a conocer detalladamente el adelanto del pago a diferentes prestadores correspondientes a la facturación del mes de julio de 2019.

El informe correspondiente, emitido por la obra social, detalla montos y fechas de pago a los diferentes prestadores. En este sentido, informa que el pasado viernes 27 de septiembre se realizaron los depósitos al Colegio de Bioquímicos, Colegio de Kinesiólogos, Colegio de Psicólogos, Colegio de Psicopedagogos, por un monto de $ 30.998.604,84.

A su vez, el lunes 30 de septiembre se hizo lo propio con el Colegio de Fonoaudiólogos, Colegio de Dietistas y Nutricionistas, Centro Médico San Luis, por un monto de $ 3.886.155,01.

El pasado jueves 3 de octubre, se pagó al Círculo Odontológico, Círculo Médico de Frías $ 20.650.789,39.

El viernes 4, lunes 7 y martes 8 de octubre, se realizó el pago a clínicas y sanatorios - 2° Nivel $ 44.611.844,65 y Círculo Médico de Catamarca - 2° Nivel $ 13.852.863,80.

Por su parte, desde la comisión Directiva del Círculo Médico se aclaró que los pagos realizados por la OSEP, sobre el adelanto en el pago de las prestaciones del mes de julio, fueron parciales y al segundo nivel.

Gabriel Correa, secretario general del Círculo, dijo que “Hasta el momento, nosotros recibimos el pago parcial de algunos sanatorios, no a todos. No sabemos muy bien porque no se pagó a todos, pero esta es la situación”.

Ante diversos reclamos, el referente del Círculo explicó que “Hasta el momento, no recibimos el pago de las prestaciones del primer nivel, es decir, consultas para ser más específicos. Si bien los plazos no están vencidos porque hasta el 20 se pueden hacer los depósitos, el hecho que sean pagos parciales genera expectativas en los profesionales y, como no hizo el pago total, nosotros no podemos hacer efectivo el pago”.

A su vez, se refirió a las diferentes versiones que circulan por las redes sociales y aclaró que “ante la circulación de comentarios, faltos a la verdad en redes sociales, en que se dan falsas informaciones con respecto a fechas de pago y retención de honorarios por parte de esta institución, es nuestra obligación realizar estas aclaraciones”.

“La generación de falsa información incurre en una violación al art. 17 inc. “D” del estatuto del Colegio Médico de Catamarca, y nos veríamos en la obligación de accionar en consecuencia”, expuso.

En este sentido, desde el organismo, solicitaron a los socios que para obtener información relacionada a este tema se acerquen a los sitios oficiales o personalmente a las oficinas de la institución.