Organizada por el Departamento de Inmunizaciones, dependiente de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la provincia, se llevó a cabo hoy una capacitación sobre Sarampión, en el auditórium del Hospital San Juan Bautista.

Días atrás, parte del Equipo de Respuesta Rápida de la provincia, conformado por la Dra. Silvia Bustos, de Epidemiología; la Dra. María José Saadi, del Laboratorio Central; y Viviana Nuñez, de Inmunizaciones, participaron en Buenos Aires de una capacitación sobre los lineamientos principales para trabajar ante un supuesto caso sospechoso o confirmado de Sarampión.

Durante la jornada se transmitieron estos lineamientos al equipo de salud de la provincia, conformado por médicos, enfermeros y agentes sanitarios.

Al respecto, el ministro de Salud de la provincia, Dr. Ramón Figueroa Castellanos, expresó que “estoy muy contento porque veo muchos agentes sanitarios y si algún aprendizaje tiene que dejar es esto, aparte del calendario de vacunación, es que la gente en su casa tome conciencia, porque la verdad es un tema de salud pública. No son solo decisiones individuales que toma una persona, esa decisión impacta en toda la comunidad”.

Además, hizo hincapié en que “el aprendizaje tiene que ser colectivo, con la comunidad, porque cuando surgen grupos que proponen no vacunar a los niños, no vacunar a los adultos y no cumplir con los calendarios, pasan estas cosas. Estas construcciones, tienen sin duda, que generarse desde el Estado pero tienen que estar muy acompañadas por la comunidad”.

“Son enfermedades que hace muchos años no están en la agenda de los médicos, ni de las enfermeras, ni de los agentes sanitarios, ni del equipo de salud, así que es un buen momento para hacer un repaso, no tan solo en la clínica y vacunación, sino también en los métodos complementarios, diagnósticos, estudios y cerrar todas estas instancias”, finalizó Figueroa Castellanos.