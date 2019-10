Lizy Tagliani no soportó las críticas y se separó: “No quiero sufrir”

Apenas dos días después de presentar a su nuevo novio en el programa de Susana Giménez (75), Lizy Tagliani (49) se quebró al aire y reconoció que está separada de Leo Alturria (31), el joven rugbier que le había devuelto las ganas de apostar al amor.

La sorpresiva declaración de la conductora de Telefe se dio este martes en el pase entre Morfi, todos a la mesa (a las 9) y su programa, El precio justo (a las 11.30), cuando Zaira Nara (31) y el Chino Leunis (39) le preguntaron por Leo.

"Estoy muy angustiada por todos los comentarios y me hace muy mal. Escuché tantas barbaridades que me siento una estúpida. Soy una persona sincera, apuesto al cariño, al amor, a todo. Soy genuina y no tengo doble cara", comenzó diciendo entre lágrimas Lizy.

Y continuó: "Pareciera que no tengo la posibilidad de conocer a un pibe solo porque está bueno y es más joven. Es horrible que se digan todas esas cosas".

Entonces, la reconocida humorista recordó a su ex novio. "Tuve a Lucas que era un bombón. 11 años salimos y viajábamos en el 160, me acompañaba a todos lados y no solamente la gente está por lo que soy o porque soy famosa, conocida o porque no me lo merezco".

En cuanto a su decisión de terminar el noviazgo con Alturria y cómo se lo comunicó, Tagliani reveló: "Le dije 'yo no quiero seguir con esta situación, seamos amigos, charlemos, tratemos de mantener lo mejor posible esta relación pero no demos a entender más cosas porque me hace mal, porque no quiero sufrir ni quedar mal'".

Y sumó: "Ni él tiene que estar soportando todas las cosas que dicen ni yo me lo merezco...Es culpa mía porque yo hablo de más, cuento. No tiene nada de malo que el chabón quiera ser famoso, una mega star y no me hace mal ni siento que sea un tipo que me venga a sacar algo, con que me dé felicidad es suficiente".

Luego de esas fuertes revelaciones y tras escuchar algunos consejos de Zaira y el Chino, Lizy volvió a decir que no le gustan "los malos comentarios". "Me hacen pésimo, me lastiman mucho y no puedo seguir, porque yo sé lo que soy", dijo al respecto.

Luego de eso, con la voz quebrada por la angustia, la conductora de Telefe agregó: "Lo que hablé con él prefiero dejarlo en la intimidad pero me me da vergüenza: estuve el domingo en lo de Susana y hoy me estoy planteando esta situación".En ese momento, ella remarcó que lo que más le gusta de Leo "es que está libre de prejuicios", a diferencia suya, y aseguró que no va a negociar el cariño de la gente, al que describió como "algo muy grande" que consiguió después de luchar mucho tiempo.

"Me gusta estar con él y no me pasaba desde hace un montón de tiempo pero una vez una amiga me dijo 'si es una pena no vale' y la verdad es que prefiero esperar un tiempo para estar segura de lo que vamos a contar", dijo emocionada. Y cerró: "Siento que lo dejo expuesto a él porque quedo en un papel de víctima, inocente que no tiene noción de la realidad y él es una especie de monstruo que viene a dejarme en la calle".