Juegos Evita: Valentín Castro logró la primera medalla dorada para Catamarca

En la segunda jornada de competencia de los Juegos Nacionales Evita, Catamarca logró su primera medalla dorada. El pedalista Valentín Castro se subió a lo más alto en el Scratch de la categoría Sub14.

La excelente actuación del jovencito ambateño se suma al destacado arranque de ayer por Carlos Andrés Soto, de 13 años, quien logró el bronce en ciclismo en la categoría Sub 14. Además, Los Teros, el equipo de rugby Sub 16, que intentará revalidar la presea dorada obtenida el año pasado, se impusieron por 22-14 a San Luis en su primer encuentro.

El evento se desarrolla en la ciudad de Mar del Plata (hasta el 11) con más de 20 mil deportistas de todo el país, entre los cuales más de 700 son parte de la delegación catamarqueña que arribó el domingo a La Feliz para ser parte de esta competencia nacional destinada a categorías sub 12, sub 14, sub 15, sub 16 y sub 18 y adaptado. La misma comprende más de 100 escenarios deportivos, 43 disciplinas (36 convencionales y 7 adaptadas) como acuatlón, ajedrez, atletismo, badminton, básquetbol 3x3 y 5x5, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo de pista y de montaña, esgrima, fútbol 7 y de 11, gimnasia artística, trampolín, handball, hockey sobre césped, judo, natación artística, natación, karate, levantamiento olímpico de pesas, lucha, lucha grecoromana, optimist, windsurf, pelota paleta, rugby, taekwondo, tenis de mesa, tiro deportivo, voleibol, beach voley y patín artístico. n adaptado, atletismo, básquetbol, boccia, vóley sentado, goalball, natación y tenis de mesa.