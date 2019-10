Gómez: “El Gobierno puede dar el bono de $ 5 mil a los empleados públicos”

El candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Roberto Gómez, volvió a cargar contra el Gobierno por no invertir los fondos provinciales que posee para dar un alivio a los catamarqueños.

En este sentido, manifestó: “El Gobierno tiene 10.555.049.719 en su cuenta, a través del Pacto Nación- Provincia que se logró la devolución del 15 % retenido en 1992, obtuvo 7.377. 000, más el 3 % de Fondos Coparticipables otorgados en calidad de préstamo”.

Y agregó: “Además de los intereses generados por el plazo fijo, que son 350 millones mensuales, lo que le permite a la Provincia otorgar un bono a los empleados públicos, con el fin de aliviarlos ante la crisis e incrementar el consumo, movilizando así la economía provincial”, indicó.

El candidato señaló que “Los catamarqueños están atravesando momentos difíciles a causa de que la Provincia no supo o no quiso invertir los recursos para generar más empleo, mejor calidad en la salud pública, en obras esenciales como son agua potable. Es momento que se deje de jugar a la bicicleta financiera y brinde un alivio a los trabajadores”, disparó.

En ese contexto, Gómez expresó: “No hay excusas, Gobernadora, es posible otorgar un bono de 5 mil pesos a los empleados públicos con solo dos meses de los intereses del plazo fijo, logrando así movilizar la economía de la provincia”.

Al tiempo que ironizó: “Aseguran que es una provincia ordenada, pero seguramente no bien administrada y sin transparencia en sus cuentas, porque hace ocho años que Catamarca vive en la postergación, donde hay jóvenes y adultos que no tienen trabajo, porque no se invirtió en una matriz productiva para el desarrollo. Los recursos están, pero con maniobras confusas pretenden confundir a los catamarqueños, tiene actitudes mezquinas con relación a las necesidades, prefieren que queden en cuentas bancarias”, indicó el candidato a gobernador.

Y subrayó que “Catamarca tiene LETES y LECAPS y no lo manifestaron a los catamarqueños, pretenden confundir diciendo que no hay recursos”.

Por último, el médico precisó: “El Gobierno tiene los recursos y puede otorgar un bono de 5 mil pesos para los empleados públicos y aliviar el bolsillo de los trabajadores, solo tiene que tomar la decisión política y tener la voluntad de estar del lado de quienes más necesitan”.